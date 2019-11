Foto: Henning Most

Krematoriumsbetrieb schmälert gewinn des Bauhofes

Zur ersten Sitzung des Werkausschusses des Sondershäuser Eigenbetriebes Bauhof/Gärtnerei konnten am Mittwoch positive Gesamtergebnisse für die vergangenen zwei Jahre vorgelegt werden und auch die Prognose für 2019 verspricht einen zweistelligen Gewinn.

Steuerberater Marco Schumacher von der Kanzlei Strecker, Berger & Partner projizierte in seinem Vortrag für das Jahr 2017 einen Gewinn des Eigenbetriebes von 37.000 Euro an die Leinwand. Dieser hätte jedoch eintausend Euro höher ausfallen können, wenn der Betrieb des Krematoriums nicht seit Jahren Verluste einfahren würde und das positive Ergebnis des Bauhofes schmälern würde. Im vergangenen Jahr betrugen die Verluste satte 42.200 Euro. Dass der Gesamtgewinn im Jahr 2018 bei nur 4200 Euro lag, war aber auch einem hohen Investitionsaufwand für die Instandhaltung der Technik geschuldet. Zum Stand vom 31. Oktober dieses Jahres konnte Schumacher in seiner Ergebnisanalyse einen Gewinn von 123.637 Euro nachweisen. Die Hochrechnung sagt für das Jahresende einen Gesamtgewinn von 16.100 Euro voraus. Der Verlust des Krematoriums wird mit rund minus 59.500 Euro bilanziert.

„Die Einäscherungszahlen sind rückläufig“, bestätigte auch Detlef Schulze, Werkleiter des Eigenbetriebes. „Zum Bau des Krematoriums vor 19 Jahren hatten wir jährlich noch 2500 Einäscherungen, dieses Jahr rechnen wir mit 600.“ Der Rückgang ist weniger dem Bevölkerungsschwund geschuldet. Auf dem Bestattungsmarkt herrscht ein harte Konkurrenzkampf, seit dem private Krematorien zugelassen sind. In unserer Region gibt es in Kinderode ein solches Unternehmen.

Da eine Deckung der Fixkosten für das Sondershäuser Krematoriums auch in Zukunft nicht in Aussicht steht, wollen die Mitglieder des Werkausschusses diese Diskussion in den Stadtrat tragen.

In der Sitzung wurde Bürgermeister Steffen Grimm (pl) zum neuen Vorsitzenden des Werkausschusses gewählt. Er folgt damit seinem Amtsvorgänger Joachim Kreyer (CDU), der zukünftig als Stellvertreter fungiert.