Kulturelle Einrichtungen von Großenehrich wieder vorzeigbar

„Die Räumlichkeiten sind jetzt wieder vorzeigbar und können künftig genutzt werden“, sagt Frank Fabig (parteilos) nicht ohne Stolz. Der Ortsteilbürgermeister von Großenehrich zeigt im Saal des Bürgerhauses, was dort in den vergangenen Monaten alles gemacht worden ist. Neben der Umstellung der Beleuchtung auf LED haben die Wände einen neuen Farbanstrich erhalten. Der Fußboden wurde gereinigt, abgeschliffen und versiegelt. Der Bar-Bereich ist komplett erneuert worden.

Gleiches gilt für die sanitären Anlagen. Insgesamt sind rund 3500 Euro in die Sanierung geflossen, schätzt Faber. Bei einem Teil der Mittel handelt es sich um Spenden, die bei der Senioren-Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr eingegangen sind. Die Senioren hatten schon damals den Wunsch geäußert, den Saal des Bürgerhauses zu erhalten und auf Vordermann zu bringen – gern wollten sie die Sanierung unterstützen.

Im Bürgerhaus seit vielen Jahren nicht viel saniert

Auch laut Frank Faber war es höchste Zeit, in die Aufhübschung des Bürgerhauses zu investieren. Seit Mitte der 1990er-Jahre sei in dieser Beziehung nicht mehr viel passiert. „Es ging so weit, dass die Leute nach geeigneten Räumlichkeiten zum Feiern in anderen Orten gesucht haben“, macht der Ortsbürgermeister die Notwendigkeit deutlich.

Bei einem weiteren Objekt, das in die Kur gekommen ist, handelt es sich um den Jugendclub auf dem Felsenkeller in Großenehrich. Rund 1000 Euro wurden hier für Malerarbeiten sowie die Heizung im Aufenthaltsraum investiert. Im Frühjahr steht noch die Erneuerung einer Giebelwand an dem Gebäude auf dem Plan. „Das Material dafür haben wir schon“, erklärt Faber. Geöffnet werde der Jugendclub wieder, sobald es die Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie zulasse und die Frage der Betreuung geklärt sei.

Ehemalige Gaststube hergerichtet

Auch im Rathaus von Großenehrich ist ein Raum wieder so hergerichtet worden, dass er für verschiedene Anlässe wie kleinere Familienfeiern oder Vereinstreffen genutzt werden kann. In der früheren Gaststube – später diente die als Versammlungsraum der Stadtverwaltung – erfolgten im Herbst dieses Jahres Putz- und Malerarbeiten sowie die Sanierung der Sanitäranlagen. Etwa 2000 Euro Kosten entstanden bei der Realisierung dieser Maßnahme.

Wenn der Haushalt nicht mehr viele finanzielle Mittel hergibt, sei man auch auf die Hilfe und das Engagement der Einwohner Großenehrichs angewiesen. „Viele freiwillige Helfer haben uns bei diesen Maßnahmen unterstützt, eine Menge Stunden geleistet und dabei nicht auf die Uhr geschaut“, lobt Fabig den Einsatz der Bürger, aber auch einiger ortsansässiger Firmen.