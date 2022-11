Kurs zur Grundsteuer in Greußen

Greußen. Die Volkshochschule bietet noch einen weiteren Kurs zur Grundsteuererklärung in Greußen an.

Noch ein Seminarangebot unterbreitet die Volkshochschule Kyffhäuserkreis zur Grundsteuerreform. „Fit für die elektronische Übermittlung der Grundsteuerdaten mittels Elster“ heißt der Kurs, der am Montag, 28. November,16 Uhr, in der Gemeinschaftsschule Greußen stattfindet. Vermittelt werden Grundlagen zur Grundsteuerreform und über die Steuerplattform „Elster“, die Registrierung und Eingabe von Daten. Dafür müssen die Teilnehmer die Steuernummer und die Unterlagen zum Grundstück mitbringen. Grundkenntnisse am PC sind Voraussetzung. Ein eigener Laptop sollte mitgebracht werden.

Anmeldung unter der Tel.: 03632/ 74 12 62 odervhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.