Kyffhäuser im Fernsehen

Die Sendung „Unterwegs in Thüringen“ im MDR-Fernsehen führt Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow am Samstag, 18.15 Uhr, in den Geopark Kyffhäuser. Mehr als zehn Geopfade und 20 Geotope gibt es dort zu entdecken. Gemeinsam mit Naturpark-Managerin Mareike Naylor und Wolfgang Sauerbier – einem der geistigen Väter und Botschafter des Naturparks – reise Peltzer-Büssow zurück in fast 500 Millionen Jahre Erdgeschichte und blicke sogar 25 Kilometer in Richtung Erdkern, besagt eine Ankündigung.

In der Steinrinne Bilzingsleben wandere die Moderatorin durch die älteste bekannte strukturierte Siedlung des Homo erectus. Viel Interessantes lerne sie von Experimentalarchäologen in der Königspfalz Tilleda. Sie staune über Barbarossa und dürfe alte Obstsorten mit großen Namen probieren.