Kyffhäuser-Linie fährt vorerst nicht

Die Sonderlinie zum Kyffhäuser wird in diesem Jahr nicht Anfang April starten. Das teilte die Verkehrsgesellschaft Südharz mit. Ursprünglich war in diesem Jahr der Start am 4. April geplant. Bis 31. Oktober sollte die touristische Busstrecke von Bad Frankenhausen auf den Kyffhäuser und bis Berga bedient werden.

Da die Sehenswürdigkeiten rund um das Kyffhäusergebirge aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind, entfalle der Reisezweck zur Nutzung der Saisonlinie. Sollten die Einschränkungen aufgehoben werden, soll der Bus wieder fahren.