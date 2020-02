Die Digitalisierung in ihren Verwaltungen voranbringen wollen die Städte Bad Frankenhausen, Roßleben-Wiehe und An der Schmücke.

Kyffhäuser-Städte arbeiten gemeinsam für Digitalisierung

Die Städte Bad Frankenhausen, Roßleben-Wiehe und An der Schmücke wollen gemeinsam die Digitalisierung in den Rathäusern vorantreiben. Dafür haben die drei Kommunen eine Zweckvereinbarung „IT-Verbund östlicher Kyffhäuserkreis“ geschlossen. Der Stadtrat von Bad Frankenhausen stimmte am Dienstagabend zu.

Eingestellt werden soll zunächst ein IT-Spezialist. Das Land beteilige sich mit 90 Prozent an den Personalkosten, allerdings nur für ein Jahr, erklärte Bürgermeister Matthais Strejc (SPD). In den kommenden Jahren müssen die drei Kommunen die Kosten für den Adminstrator selbst zahlen. Voraussetzung für die Förderung ist eine interkommunale Zusammenarbeit. Aus diesem Grund war auch die Stadt Artern kurzfristig abgesprungen. „Wir können uns momentan an der Zweckvereinbarung nicht beteiligen“, bestätigte auf Nachfrage Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke). Das Land hatte zunächst von einer Förderung für fünf Jahre gesprochen, dann sei es nur ein Jahr gewesen. Das sei zu wenig, so Blümel. Zumal Artern noch keinen aktuellen Haushalt vorweisen könne. Zudem habe Artern schon eigene Anstrengungen zur Digitalisierung der Verwaltung unternommen, unterhalte bereits einen eigenen Server. An möglichen weiteren Projekten in den kommenden Jahren wolle sich die Stadt Artern aber beteiligen, wenn das Land Förderung in Aussicht stellt, so Blümel. Dafür müssen die Kommunen wieder eine Zweckvereinbarung schließen.