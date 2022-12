Kyffhäuserkreis: Adventskonzerte und Wanderungen

Das Vokalensembles „Vocal Hearts" war im Winter 2019 das letzte Mal in Seehausen zu hören. Nun treten sie am 18. Dezember wieder auf.

Was im Kyffhäuserkreis in den nächsten Tagen passiert – kurz zusammengefasst:

Wanderung nachstockhausen

Am Mittwoch, 7. Dezember, treffen sich die Kurzwanderer des Hainleite-Wanderklubs um 13.30 Uhr am Marktplatz in Sondershausen und wandern nach Stockhausen. Am Samstag, 10. Dezember, beginnt um 9 Uhr die Traditionswanderung vom Sportplatz Göldner über Possen und Totenberg zurück nach Sondershausen.

Konzert in der KircheSeehausen

Die Vocal herats, ehemalige Sänger des Dresdner Kreuzchors, geben am Sonntag, 18. Dezember, 14 Uhr, ein Konzert in der Kirche in Seehausen. Zu hören gibt es geistliche und weltliche Chormusik mit Werken zur Advents- und Weihnachtszeit.

Lehrerstimmenim Kloster zu hören

In der Kirche von Kloster Donndorf treten am Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr, die Kyffhäuser Lehrerstimmen auf und singen heitere und besinnliche Lieder. Das Kirchspiel Wiehe und die Klostergemeinde Donndorf laden ein.

Seniorenweihnachtsfeierin Sondershausen ausgebucht

Die Seniorenweihnachtsfeier der Stadt Sondershausen am Montag, 12. Dezember, im Carl-Schroeder-Saal ist restlos ausgebucht. Es können keine Anmeldungen mehr angenommen werden.

Treffender Schützen

Die Mitglieder des SSV Niedertopfstedt treffen sich am Freitag, 2. Dezember, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Niedertopfstedt. Auf der Tagesordnung stehen Berichte und der Ausblick auf 2023.