Kyffhäuserkreis an überregionalen Erlebnispaketen beteiligt

Gartenliebhaber können künftig mit einem Ticket den Chinesischen Garten in Weißensee, den Renaissancegarten in Kannawurf, Bendelebens Orangerie, Bad Langensalzas Japanischen Garten oder Buttstädts Camposanto besuchen. Möglich macht das ein Produkt mit dem Namen „Gartenkultur im Wandel der Zeit“, das künftig der Tourismusverband Thüringer Becken vermarkten will.