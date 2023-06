Kyffhäuserkreis: Beratung für Unternehmen

Kyffhäuserkreis. Kammern und Institutionen bieten in Sondershausen Unternehmern und Existenzgründern eine kostenfreie Beratung an.

Der nächste Netzwerktag für Existenzgründer und Unternehmen findet am Dienstag, 13. Juni, von 9 bis 13 Uhr im BIC Sondershausen, Waldstraße 2, statt. Ansprechpartner von Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Handwerkskammer Erfurt, Thüringer Aufbaubank, Bürgschaftsbank, Agentur für Arbeit sowie Thex-Enterprise stehen Existenzgründern und bestehenden Unternehmen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Neu ist die Beratung zur Berufsberatung im Erwerbsleben. „Der Wandel in der Berufswelt stellt Anforderungen an Unternehmen und Arbeitnehmer, dem mit maßgeschneiderten Weiterbildungen begegnet werden kann“, so Holger Brandner, Berufsberater der Agentur für Arbeit, der an diesem Tage für individuelle Informationen zur Verfügung steht.

Alle Beratungen sind kostenfrei. Terminabsprache bis 7. Juni unter Telefon: 03631/9 08 20.