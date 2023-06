Kyffhäuserkreis: Frauen in der regionalen Politik

Kyffhäuserkreis. Eine Gesprächsrunde, um mehr Frauen für Politik zu interessieren, plant die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes.

Nur eine hauptamtliche Bürgermeisterin, im Schnitt einen Frauenanteil von 23 Prozent in den Gemeindeparlamenten, in manchem Rat nicht einmal eine Frau – das sind die Befunde über Frauen in der Kommunalpolitik des Kyffhäuserkreises. Den Gründen, warum im Landkreis weniger Frauen als Männer politisch aktiv sind, wollen der Kreisjugendring und die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes, Katharina Töppe, nachgehen.

Am Montag, den 12. Juni, von 18 bis 20 Uhr, sind Frauen ins Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen zum Dialog einladen. Dabei soll es auch um die Fragen gehen: Was hält Frauen davon ab, sich politisch zu engagieren? Welche Anliegen beschäftigen Frauen? Und was könnten „mehr Frauen in der regionalen Politik“ und auf Augenhöhe mit politisch aktiven Männern erreichen“?

Neben Politikerinnen wie der Staatssekretärin für Kommunales Katharina Schenk (SPD), die unter anderem im Zuge ihrer Kampagne „Katharina schenkt aus“ Getränke für die Teilnehmenden bereit halten wird, sind weitere politisch interessierte Frauen zu Gast.

Nach einem kleinen Empfang mit einem Imbiss und einem Glas Wein soll es einen Austausch geben, der moderiert wird von Simone Rieth. Es soll interessante Vernetzungs- und Gesprächsmöglichkeiten geben.