Kyffhäuserkreis: Fürstliches Vergnügen und Mittelalterspektakel

Fürstliche Jagd wird in diesem Jahr das Thema des Residenzfest auf der Theaterwiese am Schloss Sondershausen sein.

Kyffhäuserkreis. Am Wochenende gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der Region rund um den Kyffhäuser.

Bei schönstem Frühlingswetter steht einem Ausflug am Wochenende nichts entgehen. Die Auswahl an Zielen und Veranstaltungen ist groß.

Drei Tage Party rund um das Residenzschloss

Mit dem „Schlossgeflüster“ durch verschiedene DJs startet das Residenzfest am Freitag, auf der Theaterwiese in Sondershausen. Am Samstag geht es ab 11 Uhr weiter mit dem Tagesprogramm unter dem Motto „ Fürstliche Jagd“. Dabei präsentiert der Fürst seinem Volk nicht nur verschiedene Arten und Informationen zum Thema Jagd und Natur, sondern auch einen Wettkampf im Bogenschießen um den König der Jagd sowie Informationen zur Falknerei. Dazu gibt es auch wieder viele Handwerkerstände, Blasmusik mit der Doomsday Brassband. Barocke Räume im Schloss, die sonst für Besucher nicht zu sehen sind, können bei einer Sonderführung an 14 Uhr besichtigt werden. Ab 15 Uhr spielt das Blasmusikensemble des Polizeiorchesters Thüringen auf. Höhepunkt ist das Konzert des Loh-Orchesters ab 19 Uhr. Den ganzen Tag gibt es zudem einen Trödelmarkt auf dem Marktplatz und eine Autoshow vor dem Marstall. Am Sonntag steigt das große Kinderfest auf der Theaterwiese mit Kinderanimation, dem Tanzstudio Radeva, Zauberer Narrateau und das Steigenberger Puppentheater.

Mittelalterfest zum Jubiläum im Ebelebener Schlosspark

Zum ersten Mittelalterstadtfest und einer Party zum 825. Stadtjubiläum wird am Wochenende in den Schlosspark Ebeleben eingeladen. Geöffnet haben die Tore des Schlossgartens am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Es werden die Bands „Feuerdorn“ und „Vielgestalt“ erwartet. Es gibt eine Feuershow von Rothar, dem bekannten Feuergaukler. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf „Gaukeley & Gaumenschmauß“, Kinderanimation und buntes Markttreiben freuen. Wer als Besucher im „korrekten Gewand“ erscheint, zahlt einen „Taler“ weniger Eintritt.

Erdbeer- und Spargelmarkt auf dem Gutshof Braunsroda

Die Erdbeerfee eröffnet am Samtag um 10 Uhr in Braunsroda den Erdbeer- und Spargelmarkt auf dem historische Gutshof der Familie Bismarck. Anschließend verteilt sie frische Erdbeeren an die großen und kleinen Besucher. Rund 40 Vermarkter aus der Kyffhäuser-Region und den Nachbarkreisen bieten Spargel und Erdbeeren und viele weitere Produkte aus Landwirtschaft, Gärtnerei und Handwerk an, vieles wird im eigenen Betrieb hergestellt. Ein zertifizierter Wanderführer informiert die Gäste ab 10.30 Uhr über Fauna und Flora auf einer Wanderung in die Hohe Schrecke, Ausgangspunkt ist das obere Gutstor.



Anderswelt-Theater im Karl-Marien-Haus

Mit dem Programm „Im Kessel: Buntes“ ist das Anderswelt-Theater am Freitag ab 19 Uhr Im Karl-Marien-Haus in Ebeleben zu Gast. Gemeinsam mit den Darstellern können sich die Besucher an Kurioses, Heiteres und Musikalisches aus 40 Jahren Ostkultur erinnern. Los geht es um 19 Uhr, ab 18 Uhr gibt es bereits Speisen und Getränke.

Kostenlose Führung durch die Bauernschlacht-Ausstellung

Die Sonderausstellung „Aufbruch bis zum Ende – 500 Jahre Bauernschlacht bei Frankenhausen ein Ereignis prägt Stadt und Region“ wird Besuchern vom Regionalmuseum Bad Frankenhausen bei einer Sonderführung am Samstag ab 14 Uhr nahegebracht. Der Eintritt zu der etwa einstündigen Veranstaltung ist frei, um eine Spende wird gebeten. Treffpunkt ist das Eingangsfoyer im Schloss.

Naturnahes Gärtnern und Bastelaktionen

Rund um das Thema Naturnahes Gärtnern dreht sich am Samstag alles bei der Natura 2000-Station „Possen“. Groß und Klein sind zwischen 10 und 14 Uhr auf das Gartengrundstück der Station „Am Röseberg“ südlich des Steingrabens in Sondershausen eingeladen.

Bottendorfer Vereine sorgen für ein buntes Sommerfest

Ein unterhaltsames Programm für Jung und Alt haben die Bottendorfer Vereine und die Mitarbeiter vom Mehrgenerationenhaus in der Kupferhütte Bottendorf auf die Beine gestellt für Samstag, 14 Uhr. Der Spielmannszug spielt 16 Uhr. Disco ist ab 18 Uhr im Festzelt.

Musikalisches Klosterfest mit Instrumentenbau in Donndorf

Mit „Musik aus aller Welt“ lädt das Kloster Donndorf am Samstag von 15 bis 19 Uhr zum 11. Klosterfest. Zu Klezmer, Gipsy Swing, Celtic Folk und Jazz der Musikgruppe The String Company oder anregendem Gospel des Chors Salttown-Voices kann getanzt werden. Klangräume und die Perkussionistin Simone Juppe lassen in akustische Welten hineintauchen und mit hawaiianischem Hula-Tanz kann man zusammen mit der Künstlerin Bella Steudel einen pazifischen Lebensrhythmus nachahmend erahnen. Zum eigenen Instrumentenbau regt die Stiftung Finneck an und auf der Picknickdecke im Klostergarten können Groß und Klein gemeinsam musizieren.

Marktmusik mit geistlichem Wort in Sankt Trinitatis

Am Freitag erklingt um 11.30 Uhr eine halbstündige Marktmusik in der Trinitatiskirche Sondershausen mit französischer Orgelromantik der Komponisten Maurice Durufle und Marcel Dupre. Das geistliche Wort hält Pfarrer Karl Weber. Der Eintritt ist frei.

Vielfältige Chormusik in der Akademie

Am Sonntag 17 Uhr wird es in der Landesmusikakademie ein Chorkonzert unter der Leitung von Alec Otto geben. Der Titel ist Klänge der Vielfalt.

Abschließendes Kammerkonzert mit acht Solisten

Als krönender Abschluss der Saison und zum Ende des Sondershäuser Residenzfestes werden am Sonntag, 18 Uhr, acht Solisten des Loh-Orchesters Sondershausen im Bürgerzentrum Cruciskirche spielen. Neben der schwungvollen Ouvertüre zu Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ in einer Fassung für kleines Ensemble kommen mit Mozarts Oboenquartett und Ludwig van Beethovens Septett op. 20 für Bläser und Streicher zwei Meisterwerke der klassischen Kammermusik zu Gehör. Eintritt 17 Euro; ermäßigt 12 Euro.