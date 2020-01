Kyffhäuserkreis: Geld zum Bauen trotz Mehrausgaben für Kredite

Etwa 3,4 Millionen Euro muss der Kyffhäuserkreis in diesem Jahr in die Tilgung laufender Kredite stecken, wie Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) jetzt im Kreisausschuss informierte. Das sind rund 340.000 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Zinsen für laufende Kredite sparen

Die Ratenzahlung für das letzte Darlehen in Höhe von 6,9 Millionen Euro, das der Landkreis für den Abschluss der Schulneubauten in Greußen, Sondershausen und Bad Frankenhausen aufgenommen hatte, setzte zum Jahresbeginn ein. „In diesem Jahr haben wir die größte Belastung aus der Schulbaufinanzierung zu tragen“, erklärte die Kreischefin.

Immerhin spare der Landkreis schon 2020 bei den Zinsen für alle laufenden Kredite. Statt der 860.000 Euro, die 2019 fällig waren, müssen in diesem Jahr nur noch 840.000 Euro an Zahlungen eingeplant werden. „Im Umschulden ist unsere Kämmerei Spitze, da wird jede Zinsvergünstigung ausgereizt“, lobt die Landrätin. Ein letztes Mal müsse der Kyffhäuserkreis im laufenden Jahr in den sauren Apfel beißen, um dafür die Schulden für den Bau der Dreifeldhalle in Sondershausen und der Zweifelderhalle in Bad Frankenhausen vom Hals zu haben. Mit 250.000 Euro sollen die Kredite dafür endgültig abgelöst werden.

Weitere Investitionen geplant

Trotz der erhöhten Belastung gelinge es dem Landkreis, etwa 619.000 Euro dem Vermögenshaushalt zuzuführen, hob die Landrätin hervor. „Das zeigt, dass wir weiter leistungsfähig sind und das auch gegenüber der Kommunalaufsicht belegen können“. Selbst die Mehrausgaben von rund 2,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr für die soziale Sicherung der hier lebenden Menschen steckt der Landkreis weg.

Dieser Sektor verschlingt mit Ausgaben in Höhe von über 64 Millionen Euro mehr als die Hälfte des Verwaltungshaushaltes, der für 2020 mit etwas mehr als 115 Millionen Euro veranschlagt ist. Vor diesem Hintergrund will der Landkreis auch im laufenden Jahr weiter investieren, wie die Kreischefin betont. Fast 14 Millionen Euro sollen dafür nach dem jetzt vorgestellten Haushaltsplanentwurf aufgebracht werden.

Digitale Technologien für Schulen

Allein für die Digitalisierung von Schulen sind insgesamt etwa 3,7 Millionen Euro eingeplant. In diesem Jahr soll begonnen werden, den Unterricht im Berufsschulzentrum des Kyffhäuserkreises und im Geschwister-Scholl-Gymnasium auf digitale Technologien umzustellen. Dafür soll mit Mitteln vom Bund neue Technik beschafft und das Lehrpersonal weitergebildet werden.

Auch einige Umbauten in den Schulgebäuden müsse der Kreis finanzieren. Unabhängig von der Umstellung der Schulen nach dem von der Bundesregierung geförderten Digitalpakt will der Kyffhäuserkreis einen eigenen Zentralserver aufbauen, der die gesamte Informationstechnik in den Schulen steuern kann. Kostenpunkt: zwei Millionen Euro.

1,6 Millionen Euro will der Landkreis ausgeben, um die Steilwand am Kyffhäuser sanieren zu lassen. Dafür sollen auch Fördermittel vom Land verwendet werden. Allerdings fließt ein Teil der Fördersumme in Höhe von 1,2 Millionen Euro in den Aufbau des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Artern. Der steht mit einer Gesamtinvestition von 4,7 Millionen Euro im Plan. In diesem Jahr will der Landkreis für den zweiten Bauabschnitt 1,7 Millionen Euro aufbringen.