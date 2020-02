Kyffhäuserkreis: Gute Preise für Eichen der Region

Nur ein paar schöne Eichenstämme aus Privatwäldern des Forstamtsbereichs Sondershausen standen in diesem Jahr bei der Holzsubmission in Egstedt bei Erfurt zum Verkauf. Die erzielten aber mit 418 Euro pro Festmeter im Durchschnitt einen höheren Preis als die meisten anderen Eichen im Angebot, wie Forstamtsleiter Uli Klüßendorf jetzt auf Nachfrage berichtet. Bei der gesamten Auktion sei Eichenholz im Schnitt für 404 Euro für den Festmeter unter den Hammer gekommen. „Das ist das hohe Niveau, mit dem wir vorab gerechnet hatten“, zeigt sich Klüßendorf mit dem Ergebnis zufrieden. Das sichere den Waldbesitzern auch die Einnahmen, die sie benötigen, um die Kosten für den Erhalt der Bestände zu decken.

Rund 50 Festmeter aus Beständen am Großen Horn bei Freienbessingen und aus Revieren bei Schlotheim waren bei der Submission im Angebot. In den zurückliegenden Jahren habe das Forstamt immer mehr als hundert Festmeter auf dem Auktionsplatz im Erfurter Steigerwald aufgefahren. Dann seien auch andere Baumsorten im Angebot gewesen, so Klüßendorf. In der laufenden Saison habe man komplett darauf verzichtet, Holz aus den Staatswäldern im Kyffhäuserkreis anzubieten. „Wir hatten gar nicht die Zeit, nach schönen Stämmen Ausschau zu halten, weil wir seit Monaten nur damit beschäftigt sind, Schadholz aus dem Wald zu schaffen“, erklärt der Forstamtsleiter.

Neben den Fichten, die nahezu komplett abgeholzt wurden, weil der Borkenkäfer sie dahingerafft hatte, wurden vor allem vertrocknete Buchen gefällt. „Immerhin ist die Nachfrage nach Buchenholz noch so hoch, dass wir die geerntete Masse noch zu vernünftigen Preisen verkaufen können“, sagt Klüßendorf weiter. Die Eichenbestände seien unberührt geblieben, weil sie wenig Schäden durch Trockenheit oder Parasiten aufweisen. Nur ein Eichenbestand bei Bilzingsleben sei dem Schwammspinner komplett zum Opfer gefallen. In diesen Tage werde der Einschlag für die laufende Saison erst einmal abgeschlossen, erklärt der Forstamtsleiter. Ob sich neue Schäden zeigen, könne erst eingeschätzt werden, wenn die Bäume austreiben.