Kyffhäuserkreis: Keine Ostereier von der CDU

Der CDU-Kreisverband verteilt dieses Jahr keine Ostereier an Passanten. Die traditionell am Gründonnerstag in mehreren Städten des Kyffhäuserkreises stattfindende Aktion, muss ausfallen, teilt der Vorsitzende der CDU Kyffhäuserkreis und Landtagsabgeordnete Stefan Schard mit.

„In den vergangenen Jahren war es immer ein schöner Anlass, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. So wurden in Sondershausen, Bad Frankenhausen, aber auch Greußen, Artern oder Oldisleben in den zurückliegenden Jahren mehrere Tausend bunte Eier verteilt und Ostergrüße übermittelt. In diesem Jahr ist das aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.“

Neben frohen und gesegneten Ostertagen wünsche die CDU allen Einwohnern des Kyffhäuserkreises und darüber hinaus vor allem Gesundheit.