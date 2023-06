Kyffhäuserkreis: Musiksommer in Park und Schloss

Kyffhäuserkreis. Im Rahmen des Mdr-Musiksommers gastieren verschiedene Künstler in Nordthüringen und auch im Kyffhäuserkreis.

Mit acht Konzerten kommt der Mdr-Musiksommer mit Künstlerinnen und Künstlern in Schlösser, Gärten und Kirchen im Norden Thüringens. Am 13. Juli sowie vom 10. bis 18. August sind in Bendeleben, Sondershausen, Volkenroda, Weißensee und Nordhausen unter anderem das Prager Orchester Collegium Marianum, Harfenistin Magdalena Hoffmann und der Schauspieler Gustav Peter Wöhler zu erleben.

Erste Station des Mdr Musiksommers ist der Rosengarten von Gut Bendeleben. Der Rosengarten vor den imposanten barocken Hofgebäuden wird am 13. Juli, 19.30 Uhr, zur Konzertkulisse für das Ancelga Trio d‘anches. Für das musikalisch-literarische Freiluftkonzert gibt es noch Restkarten. Zu hören sein wird das Bläsertrio, in dem die Musikerinnen und Musiker die Farbfacetten ihrer reizvollen Besetzung mit Frische und Leidenschaft auszuloten wissen. Dazu liest der Schauspieler Gustav Peter Wöhler Auszüge aus Rudolf Borchardts Kultbuch „Der leidenschaftliche Gärtner“, Andrea Grills „Schmetterlingen“ und Rebecca Solnits meditativer „Wanderlust“, die längst zum Klassiker der modernen englischsprachigen Literatur geworden ist.

Schauspieler Gustav Peter Wöhler. Foto: Jeanne Degraa

Vier Wochen später gibt es gleich ein ganzen Konzertwochenende in der Region. Den Anfang macht das Chaos String Quartett am 10. August im Achteckhaus Sondershausen. wo der MDR-Musiksommer 2023 zu zwei Konzerten mit dem Chaos String Quartet lädt. Das junge, preisgekrönte Ensemble, das im vergangenen Jahr den ARD-Musikwettbewerb gewonnen hat, wird am 10. August gleich zweimal spielen, um 18 und 20 Uhr. Dafür haben die Musiker auch zwei verschiedene Programme im Gepäck.

Am 11. August ist Harfenistin Magdalene Hoffmann dann auch gleich zweimal zu hören und zwar im Christus-Pavillon Volkenroda. Die Kulturkirche Weißensee wird am 13. August zur Bühne für das Alte-Musik-Ensemble Collegium Marianum aus Prag, das tschechische und deutsche Barockmusik spielt. In Dom zu Nordhausen sind dann am 18. August Bach-Kantataten zu hören, vorgetragen von der Capella Jenensis und vom Ensemble Ælbgut.

Karten unter: mdr-tickets.de oder in der Sondershäuser Tourist-Information, Telefon: 03632 / 62 28 22.