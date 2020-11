Kyffhäuserkreis: Neue Coronafälle in zwei Schulen

Zwei weitere Schulen im Landkreis sind von Coronafällen betroffen. In Keula muss deshalb die komplette Schule bis Freitag geschlossen bleiben, heißt es aus dem Landratsamt. Eine Lehrerin sei positiv auf Sars-CoV2 getestet worden. Die Schüler, aus der von ihr betreuten Klasse sowie Lehrer, mit denen sie Kontakt hatte, müssen in Quarantäne. Für die übrigen Schüler könne der Unterricht nicht abgesichert werden. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Im Förderschulzentrum in Sondershausen hat es ebenfalls einen Infektionsfall gegeben. Sechs Lehrer und 28 Schüler müssen sich in Quarantäne begeben. Die Schule könne aber weiter öffnen und werde nach dem vom Bildungsministerium festgelegten Ampelsystem auf gelb gestuft. Es gibt einen eingeschränkten Präsenzbetrieb. Die Grundschule Franzberg, die sich ebenfalls im Gebäude, aber räumlich getrennt, befindet, sei von den Maßnahmen nicht betroffen, erklärte der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele.

Eine Coronainfektion bei einer Seniorin ist im Pflegeheim Am Königstuhl in Artern festgestellt worden. Das bestätigte der DRK-Landesverband. Die Infektion war bei einem Krankenhausaufenthalt diagnostiziert worden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt seien sowohl bei Bewohnern als auch Mitarbeitern des Wohnbereichs Tests durchgeführt worden, informierte das Deutsche Rote Kreuz.

Im Awo-Seniorenheim in Sondershausen, bei dem am Freitag zwei Infektionen von Bewohnern bekannt geworden waren, seien die Test aller Bewohner und Mitarbeiter der von Wohngruppe negativ ausgefallen, teilte die Arbeiterwohlfahrt mit. Die Einrichtung ist auf Anweisung des Landratsamtes für den Besucherverkehr geschlossen.

Bis Montagnachmittag hatte das Gesundheitsamt vier neue diagnostizierte Infektionen gemeldet. Fünf Menschen gelten als genesen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt aktuell bei 184. Die Siebentagesinzidenz wird mit 138,8 angegeben. Zwei Patienten konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Weiter stationär betreut werden müssen aber 18 Covid-19-Erkrankte.