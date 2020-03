Kyffhäuserkreis ordnet Schließung weiterer Einrichtungen an

Der Landkreis wird die Schließung weiterer öffentlicher Einrichtungen anordnen, das teilte der Sprecher des Landratsamtes am Samstag mit.

Betroffen seien Gemeinschaftseinrichtungen mit schulischem, ausbildungs- und sportförderndem Zweck wie die Kreismusikschule und die Volkshochschule des Landkreises. Ausgenommen bleiben Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe und der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche. Die Anordnung soll bis zum 19. April gelten.

Corona-Virus bei sechs Männern offiziell nachgewiesen

Im Kyffhäuserkreis sind aktuell sechs Männer mit dem Coronavirus infiziert. Sie gehören alle zu einer Reisegruppe und stehen unter häuslicher Quarantäne. Die beiden letzten Fälle waren am Freitag bestätigt worden. Die Zahl habe sich bis Stand Samstagmittag nicht erhöht, so Landratsamtssprecher Heinz-Ulrich Thiele. 26 Verdachtsfälle gebe es aktuell im Landkreis. Alle seien getestet und man warte auf die Ergebnisse. Am Freitagabend hat das neue Abstrichzentrum, das der Landkreis mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet hat, den Betrieb aufgenommen.

Bei sechs Personen, die von den Hausärzten vermittelt worden waren, weil sie in einem Risikogebiet waren oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, waren Proben genommen worden. Das Abstrichzentrum öffnet Montag bis Freitag 18 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Zuvor müsse aber ein Hausarzt einen Termin vereinbaren, weist das Landratamt hin.

Auch am Wochenende ist die Hotline des Landratsamtes zu Fragen zum Thema Corona unter der Telefonnummer 03632 / 74 14 44 zu erreichen. Vier Mitarbeiter der Kreisverwaltung versuchen alle Fragen zu beantworten, auch Samstag und Sonntag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr.

