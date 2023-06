Kyffhäuserkreis: Ruinen im Ortskern als Zeugen der Zeit?

Kyffhäuserkreis/Holzsußra. Der Landkreis veranschlagt für Ersatzmaßnahmen in den letzten Jahren stolze Summen. Holzsußra kämpft gegen Verfall und Ursache.

Wenn Eigentümer ihre Immobilien nicht mehr sichern können, muss der Landkreis einspringen, wenn davon Gefahr ausgeht. Die Kosten für die angeordneten Ersatzvornahmen werden den Besitzern in Rechnung gestellt – sofern diese überhaupt auffindbar sind. Wo dies nicht der Fall ist, bleibt der Landkreis auf den Ausgaben sitzen. Doch selbst wenn ein Besitzer bekannt ist, heißt das noch lange nicht, dass er auch für die Maßnahmen zahlen kann.

328.000 Euro hat sich der Landkreis in den letzten vier Jahren dies im Kreisgebiet kosten lassen. Für das Jahr 2023 plant die Kreisbehörde weitere 100.000 Euro ein, die für neue Maßnahmen ausgegeben werden müssen – darunter der Abbruch eines Wohnhauses in Billeben und eines ehemaligen Einzeldenkmales in Thalebra sowie der Abriss eines Wohnhauses in Holzsußra.

Allein für Holzsußra Maßnahmen für knapp 45.000 Euro veranlasst

Hier stehen gleich mehrere Gebäude bei der Bauaufsicht unter besonderer Beobachtung. Ersatzmaßnahmen, die bereits erfolgt sind, erstrecken sich größtenteils auf die Grundstücke in der Hauptstraße 47, wo Arbeiten für knapp achttausend Euro erfolgten, in der Hauptstraße 80, wo rund viertausend Euro investiert wurden, und im Neuen Weg 7. Letzterer bescherte dem Landkreis Ausgaben von rund 32.000 Euro. Wie hoch die Kosten für den Abbruch des Wohnhauses in der Hauptstraße 69 werden, steht derzeit noch nicht fest.

„Viele Gebäude in Holzsußra sind unbewohnt und befinden sich im desolaten Zustand. Eine entsprechende Instandhaltung durch die Eigentümer wird nur selten erbracht“, erklärt Heinz-Ulrich Thiele von der Kreisbehörde.

Fachmännisch und entsprechend kostenintensiv wurde das herausgebröckelte Fachwerk am Neuen Weg 7 durch neues Baumaterial ersetzt. Maßnahmen in Höhe von 32.000 Euro wurden hier in den letzten Jahren durch den Landkreis veranlasst. Die entstandenen Kosten werden auf die Eigentümer umgelegt und im besten Fall gezahlt. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen

Ein Umstand, der Einwohner und Gemeinderat von Holzsußra seit Jahren beschäftigt. Ihrem Unmut über die verfallenen Ruinen mitten im schönen Ortskern machten einige Anwohner in der Umfrage des Gemeinderates Luft. Auf die Frage, was die Holzsußraer stört, kamen Antworten wie: die vielen sanierungsbedürftigen Gebäude und verfallenen Denkmale im Ort oder hohe Kosten für die Umsetzung der Denkmalschutzauflagen.

Im historischen Ortskern stehen 80 Prozent der Gebäude unter Ensembleschutz, zudem gibt es zehn Einzeldenkmale, die im Sinne des Thüringer Denkmalschutzgesetzes besonders erhaltenswert sind.

Mittlerweile sind 18 Gebäude leerstehend, 13 Häuser sind alleinstehend bewohnt. Weil Denkmalschutz oftmals mit besonderen Auflagen versehen ist, trauen sich kaum Familien, diese Häuser als Wohnsitz in Anspruch zu nehmen. „Das Leben hat sich verändert“, sagt Bürgermeister Steffen Lupprian (SPD). „Früher waren die Familien groß, hielten viele Tiere und hatten enorme Stallungen. Heute sieht das anders aus und kaum einer braucht eine große Scheune oder viele kleine Zimmer im Haus.“

Der Wunsch der Gemeinde, das Denkmalensemble im historischen Ortskern aus dem Denkmalbuch des Freistaates zu streichen, ist mittlerweile elf Jahre alt. Ein entsprechender Antrag wurde jedoch abgelehnt. Aus Sicht der Denkmalfachbehörde liegen keine ausreichenden Gründe für eine Löschung vor.

Ziegeln und Fachwerk am sogenannten Berliner Hof lösen sich und fallen auf das Nachbargrundstück Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen

Landesbehörde und Kommune bleiben im Gespräch

Dennoch bleibt man miteinander im Gespräch, betonen beide Seiten. „Es gab mehrere Beratungstermine mit Aufzeigen beziehungsweise Formulierung möglicher Kompromisse“, heißt es vom Landesamt. Dennoch: „Eine Löschung von Kulturdenkmalen kommt prinzipiell nur dann in Frage, wenn die Eigenschaften, die den Denkmalwert begründen, nicht mehr gegeben sind.“

Im Landesamt verweist man auch auf die Planungshoheit der Kommunen und Landkreise sowie Fördermittel, um die Entwicklung in der Gemeinde zu forcieren. Holzsußra hat schon vor Jahren eine eigene Förderrichtlinie auf die Beine gestellt. Bei „Alte Häuser für junge Familien“ können Käufer von Wohnhäusern, die älter als 50 Jahre sind, einen jährlichen Zuschuss von bis zu 1500 Euro über fünf Jahre bekommen. Wer sich entschließt, ein altes Haus zu kaufen und zu bewohnen, der kann einen jährlichen Grundbetrag von 500 Euro beantragen. Dazu kommt ein Erhöhungsbetrag von 250 Euro für jedes Kind bis 18 Jahre – maximal jedoch 500 Euro. Befindet sich das Wohnobjekt im denkmalgeschützten Ortskern, gibt es nochmals 500 Euro.

Sicherlich kein Alleingrund, um sich für Holzsußra zu entscheiden. Aber ein Zeichen, dass die Gemeinde etwas daran setzt, ihre Einwohner zu halten oder gar zurückzugewinnen. Nebenher entstanden auch zwei neue Wohngebiete am Ortsrand, die gut genutzt werden.