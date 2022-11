Kyffhäuserkreis: Schlachtessen und eine Wanderung

Kyffhäuserkreis. Welche Veranstaltungen es im Kyffhäuserkreis zu entdecken gibt.

Egal ob eine Wanderung für Senioren, oder ein Schlachtessen im Eichsfeld. Es warten in den nächsten Tagen vielfältige Angebote.

Wanderung in Sondershausen

Der Hainleite-Wanderklub bietet für Seniorenwanderer am Dienstag, den 29. November, eine Tour in der Kreisstadt an. Die Seniorenwanderer treffen sich um 13 Uhr am Parkplatz alter Aldi und wandern rund um Stockhausen.



Einwohnermeldeamt geschlossen

Am 24. und 25. November bleibt das Einwohnermeldeamt der Stadt Ebeleben aus personellen Gründen geschlossen. Darüber informiert die Stadtverwaltung und bittet um Verständnis.

Schlachteessen im Eichsfeld

Für das traditionelle Schlachteessen der Mittelstandsunion (MIT) am Freitag, 25. November, in Birkungen endet die Anmeldefrist am Donnerstag. Einladungen sind im Bürgerbüro von Manfred Grund: Telefon 03606/606165 oder über manfred.grund.wk@bundestag.de erhältlich.