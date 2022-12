Kyffhäuserkreis: Tipps fürs Wochenende

Zuletzt konnte der Riesenstollen von Bäcker Trautmann durch die Weihnachtsfrau Karin Jordanland (Mitte) und die Zwiebelprinzessin 2019 zur Weihnachtsausgabe des Bauernmarkt ins Braunsroda angeschnitten werden. Am Samstag ist es nun wieder so weit.

Kyffhäuserkreis. Eine Auswahl an Weihnachtsmärkten und Konzerten in der Kyffhäuserregion gibt es hier zu lesen:

Am zweiten Advents-Wochenende freuen sich in vielen Orten Weihnachtsmärkte auf Besucher.

Adventsmusik mitHänsel und Gretel

Am Freitag ist um 18 Uhr die zweite Adventsmusik in der Trinitatiskirche Sondershausen zu erleben. Posaunist Frank Rudhardt hat die Musik aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ für Blechbläserquintett und Sprecher arrangiert. Pfarrer Karl Weber erzählt das Märchen, untermalt von handgemalten Bildern einer Dresdner Künstlerin. Der Eintritt ist frei.

Posaunenchor Oldisleben spielt

Am Freitag, 19 Uhr, findet in der Kirche St. Galli in Udersleben das Adventskonzert mit dem Posaunenchor Oldisleben unter Leitung von Kantorin Laura Schildmann statt. Der Chor „Kyffhäuserspatzen“ singt weihnachtliche Lieder.

Am Samstag ab 14 Uhr laden dann die Vereine des Ortes zum Weihnachtsmarkt in den Hof des Bürgerhauses. Um 15 Uhr sind die „Kyffhäuserspatzen“ zu hören,15.30 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet.

Weihnachtsmarktin Artern

Auf dem Boulevard in Arten wird Samstag und Sonntag zum Weihnachtsmarkt mit 17 Ständen geladen. Der Markt wird Samstag 14 Uhr durch die Ortschaftsräte, Vereine und die amtierende Salzprinzessin Lena I. eröffnet. Ab 14.10 Uhr übernimmt das Arterner Schalmeienorchester. Ab 15 Uhr unterhalten mit „Bummi“ und der „Magdalenenstraße“ zwei der drei Kindergärten der Stadt, bevor sich ab 16 Uhr der Weihnachtsmann angekündigt hat. Ab 17.30 Uhr sorgt die Band „Four Chains“ für die musikalische Unterhaltung.

Die dritte Kindertagesstätte „Regenbogen“ läutet am Sonntag um 11 Uhr das Kulturprogramm ein, bevor um 11.30 Uhr das Einstimmen auf die Weihnachtszeit mit Lea Eckardt in die nächste Runde geht. Ab 13 Uhr gehört den Tänzern des Arterner Turnvereins die Bühne. Nur eine Stunde später schaut der Weihnachtsmann das zweite Mal vorbei.

Ab 14.30 Uhr bringt Hendryk Zunkel allen Zuhörern Musik und gute Stimmung näher. Außerdem warten Schausteller und Karussell, heißt es von den Organisatoren.

Adventsmarkt und Andacht

Weihnachtsmarkt ist am Samstag auch in Seehausen in und vor der Kirche. Um 14 Uhr gibt es eine Andacht in der Kirche, anschließend Kaffee und Kuchen. Die Feuerwehr kümmert sich ums leibliche Wohl der Gäste. Der Weihnachtsmann kommt zu Besuch.

Jubiläumsfeierim Garten

Das 30-jährige Bestehen des Fördervereins der Kindervilla in Bad Frankenhausen soll mit einem kleinen Weihnachtsmarkt am Freitag ab 15 Uhr gefeiert werden. Die Kinder treten auf, danach geht es in Märchenhöhle, dazu gibt es Stockbrot uns Süßes. Den Abschluss bildet 17 Uhr ein Laternenumzug.

Weihnachtsklängeder Musikschüler

Zwei Weihnachtskonzerte geben die Schüler des Carl-Schroeder-Konservatoriums am Freitag, 19 Uhr, in der Gemeinschaftsschule Greußen und am Samstag, 16 Uhr, im Regionalmuseum Bad Frankenhausen.

Bauernmarkt mit Riesenstollen

Am Samstag wird der letzte Bauernmarkt der Saison in Braunsroda um 10 Uhr durch den Weihnachtsmann eröffnet. Anschließend erfolgt der Anschnitt des Riesenstollen von der Konditorei Trautmann. Um 15 Uhr endet der Markt. 40 Händler aus der Region verkaufen ihre Produkte.

Kinderchorund Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmarkt in Heldrungen (am ehemaligen Lidl-Markt) wird am Samstag um 14 Uhr eröffnet. Um 14.30 Uhr tritt der Kinderchor auf, 15 Uhr spielen die Jagdhornbläser und 16 Uhr ist der Countryclub zu erleben.

Märchenspiel auf der Weihnachtsbühne

Traditionell findet am zweiten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt in Wiehe statt. Schon am Freitag zeigt die Theatergruppe Wiehe-Donndorf im Stadtparkt Wiehe, 15 und 20 Uhr „Die Prinzessin auf der Erbse“. Der Weihnachtsmarkt beginnt Samstag, 15 Uhr, mit dem Programm des Kindergartens und dem gemeinsamen Singen.

16.30 Uhr wird der Jahresrückblick in der St. Bartholomäuskirche mit Übertragung auf den Marktplatz gezeigt. Auf der Weihnachtsbühne spielt „Inkognito“. Am Sonntag spielt Onkel Fu ein Adventskonzert in der Bartholomäuskirche. Auf der Bühne sind der WCC und die Märchentante zu sehen.

Weihnachtsmelodienmit Annred

Die traditionelle Weihnachtskonzert-Reihe mit der Band Annred wird am Sonntag, 16 Uhr, im Klubhaus Stocksen fortgesetzt. Sängerin Anna Steinhardt, Pianist Vinzenz Heinze und der Sondershäuser Geiger Fabian Fromm bringen bekannte und neuentdeckte Weihnachtsmelodien zu Gehör.

„Zweiter Aufguss“in Bebraer Kirche

Ein weihnachtliches Konzert gibt die Gruppe „Zweiter Aufguss“ am Samstag, 4. Dezember, in der Bebraer Kirche ab 17 Uhr.