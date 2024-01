Kyffhäuserkreis: Unterschriftensammlung, Blutspende und Kabarett

Kyffhäuserkreis Was in den kommenden Tagen in den Gemeinden im Landkreis los ist.

Neujahrskabarett in Wiehe

Im Stadtpark Wiehe wird am Samstag, 6. Januar, um 16 Uhr, das Ringelnatz-Programm des Erfurter Kabaretts „Die Arche“ zu erleben sein. Ringelnatz, der deutsche Dichter aus dem sächsischen Wurzen mit Thüringer Wurzeln, zeitweilig Seemann, Erfinder des Kuttel Daddeldu, wird mit diesem Programm voller Witz und Poesie vorgestellt. Knapp zwei Stunden gibt es dann ganz große Kleinkunst mit Ulf Annel vom Kabarett „Die Arche“ und der Musikerin Verena Fränzel. Tickets gibt’s in der Drogerie Kummer in Wiehe, unter Telefon: 034672/65678.

Blutspendetermine im Landkreis

Die Blutspendezentrale des Südharz-Klnikums und der DRK Kyffhäuserkreisverband bieten im Januar mehrere Termine zum Blutspenden an: am 10. Januar, von 8.30 bis 12 Uhr, im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen, am 25. Januar, von 14 bis 19 Uhr, im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen, am 30. Januar, 15 bis 19 Uhr, in der alten Schule/Jugendklub in Großfurra sowie am 31. Januar, 16 bis 19 Uhr in der Grundschule Keula. Zusätzlich gibt es auch einen Sonntagstermin am 28. Januar von 13 bis 15.30 Uhr im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen. red

Spendensammlung für Heimathaus Donndorf

Die Mitglieder des Heimatvereins Donndorf - Kloster - Kleinroda setzen ihre Unterschriften- und Spendensammlung in den drei Orten am Freitag, 5. Januar, und Samstag, 6. Januar, zum Erhalt des Donndorfer Heimathauses fort. Mindestens 300 Unterschriften gegen den Verkauf wünscht sich Donndorfs Ortsbürgermeisterin Antje Ruppe (FDP). Ruppe ist gleichzeitig Vorsitzende des im März gegründeten Heimatvereins. Ein Ziel der Ehrenamtlichen sei der Erhalt des Heimathauses für die Dorfgemeinschaft, als öffentlicher Anlaufpunkt und Veranstaltungsort. Roßleben-Wiehe hat die kommunale Immobilie zum Verkauf ausgeschrieben.

Travestieshow im Sondershäuser Haus der Kunst

Karten für die Show „Zauber der Travestie“ am 13. April, 20 Uhr, im Haus der Kunst gibt es bereits in der Sondershäuser Stadtinformation, unter Telefon: 03632/62 28 22, zu erwerben. Geboten wird eine Revue voller Paradiesvögel, mit viel Livegesang und einem Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer. Die Travestieshow ist bereits seit vielen Jahren Gast im Haus der Kunst.