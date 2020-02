Kyffhäuserkreis will weitere Dorfkümmerer engagieren

Das Landleben attraktiver machen, für und gemeinsam mit den Dorfbewohnern etwas auf die Beine stellen, das sollen die Dorfkümmerer im Kyffhäuserkreis leisten. Mit einer Stelle in der Gemeinde Kyffhäuserland war man gestartet im vergangenen Jahr. Das Projekt – finanziert aus Mitteln des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ – fand Anklang. Auch andere Gemeinden interessieren sich, erklärt Andreas Blume vom Jugend- und Sozialamt des Landkreises. 720.000 Euro stehen in diesem Jahr dem Kreis zur Verfügung.

Neben der Stelle in der Gemeinde Kyffhäuserland, die bereits seit einem Jahr mit einer Dorfkümmerin arbeitet, sollen in diesem Jahr vier bis fünf weitere Dorfkümmerer folgen. Zunächst aber nimmt am 1. März der Koordinator für das Projekt seine Arbeit im Landratsamt auf. Thomas Kohlschreiber heißt der neue und habe bislang im Bereich Pflege gearbeitet, berichtet Andreas Blume. Seine Aufgabe sei es zunächst Werbung zu machen.

Nicht jede Gemeinde, die gern einen Dorfkümmerer hätte, habe auch schon eine Mitarbeiter in petto. Der Koordinator solle aber auch in den Dörfern den Ortsteil- oder Gemeinderäten das Programm erläutern und bei der Antragstellung helfen, so Blume. Neben der Beratung der Gemeinde soll der Neue aber auch die Schulung der Dorfkümmerer übernehmen, sie betreuen und beraten, welche Hilfen es wo gibt im Landkreis.

Wie erreicht man den Pflegestützpunkt? Welche sozialen Beratungsstellen gibt es, zählt Blume praktische Hilfestellungen auf, über die ein Dorfkümmerer informieren kann. Der Koordinator solle aber auch Auskunft geben können, wie und wo sich Fördermittel beantragen lassen für Projekte im Dorf.

Zusätzlich soll er den geplanten Familienkompass, eine Internetseite, aufbauen und pflegen. Dort will der Landkreis seinen Bürgern aufzeigen, welche Angebote es in Bereichen Freizeit, Bildung, Gesundheit, Kultur gibt. Angesprochen werden sollen dabei Altersgruppen von 0 bis 99 Jahre, erläutert Andreas Blume .

Ein weiteres Projekt für Koordinator Thomas Kohlschreiber hängt dagegen von der Politik in Erfurt ab. Solange Thüringen nicht regiert werde, ruht das Projekt Gemeindeschwester. Diese sollen Hausärzte bei der Betreuung von älteren Menschen unterstützen und pflegerische und medizinische Hilfe ins Haus bringen. So sieht es das Programm mit dem Namen „AgaThe“ vor. Der Landkreis würde auch das gern in Anspruch nehmen. Dafür bedarf es jedoch weiterer Abstimmung mit dem Sozialministerium und eine Willensbekundung. Das sei aber derzeit ohne Minister im Amt nicht möglich, erklärte Blume.