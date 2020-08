Auch in und um Bendeleben soll der neue Traktor demnächst im Einsatz sein.

Kyffhäuserland kauft Traktor

Einen neuen Traktor für den Fuhrpark des Bauhofs will die Gemeinde Kyffhäuserland kaufen. Dafür sind fast 100.000 Euro veranschlagt. Das Ergebnis der Ausschreibung hat der Gemeinderat bereits gebilligt. Der Traktor soll eine Kommunalfahrzeug vom Typ Unimog ersetzen, der mit Baujahr 1995 sein Einsatzalter beendet habe, wie Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) erläuterte.

Mit dem neuen Gerät sei es möglich die Ränder des Radweges in die Steinzeit, den die Gemeinde in Pflege nimmt, zu mähen. Eine entsprechende Vorrichtung wird mitgekauft. Außerdem soll der Traktor so ausgerüstet werden, dass er für den Winterdienst auf dem Straßennetz der Einheitsgemeinde eingesetzt werden kann.