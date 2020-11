Kyffhäuserland will schnell in die Gigabitgesellschaft

Auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft will die Gemeinde Kyffhäuserland fast allen anderen Gemeinden im Kyffhäuserkreis einen Schritt voraus gehen. Deshalb soll jetzt ein Modellkonzept entwickelt werden, wie alle Haushalte in den Ortschaften der Einheitsgemeinde in möglichst kurzer Zeit komplett mit Glasfaserverbindungen ins Internet ausgestattet werden können. Der Gemeinderat hat beschlossen, das die Gemeindeverwaltung in Auftrag gibt, ein sogenanntes Musterleitbild Gigabitgesellschaft zu entwerfen. Das soll das Erfurter Unternehmen PWC erledigen.