Gemeinde Kyffhäuserland verbaut Millionen

Mehr als 1,4 Millionen Euro plant die Gemeinde Kyffhäuserland in diesem Jahr für Baumaßnahmen ein. Das geht aus dem am Donnerstagabend vom Gemeinderat in Badra einstimmig beschlossenen Haushalt für 2020 hervor. Mit gut 600.000 Euro ist ein großer Teil der Gelder bereits in den Bau eines weiteren Abschnitts des Radwegs in die Steinzeit geflossen. Immerhin kann die Gemeinde dafür über 500.000 Euro als Zuschuss vom Land verbuchen. In die Sanierung der Poststraße in Göllingen will die Kommune etwa 270.000 stecken. Weitere fast 60.000 Euro sollen in viele kleinere Bauvorhaben an den gemeindeeigenen Kindergärten fließen. Ein Großteil kommt als Förderung von Land und Bund.

