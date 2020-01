Kyffhäusersparkasse mit solider Bilanz

Der Negativzinsphase zum Trotz hat die Kyffhäusersparkasse im vergangenen Jahr wieder ein solides Betriebsergebnis erwirtschaftet. Die Bilanzsumme, die die Kreissparkasse ausweist, lag bei 1,07 Milliarden Euro und damit bei einem Plus von 3,4 Prozent.

Niedrigzinsphase ist problematisch

„Diese Ergebnisse werden auf Dauer so nicht bleiben“, dämpfte Vorstand Markus Biere aber schon einmal mit Blick auf die Zukunft die Erwartungen. Die Niedrigzinsphase sei das größte Problem. Das werde sich auch in den kommenden Jahre nicht ändern, so Biere.

Ausgebaut hat die Kyffhäusersparkasse ihr Geschäft vor allem im Kreditsektor. Das Plus von 9,7 Prozent sei bemerkenswert, so Biere. Besonders das Immobiliengeschäft sei Wachstumstreiber und die Sparkasse in der Region Marktführer sowohl bei der Finanzierung als auch der Vermittlung von Wohneigentum. „Betongold zieht immer noch“, so Biere.

Infrastruktur mit Filialen und Automaten bleibt weiter bestehen

Erster Ansprechpartner im Landkreis sei die Bank aber auch für Unternehmen. Auch hier konnte man das Kreditvolumen um fünf bis sechs Prozent steigern, so Biere. Selbst die Kommunen im Landkreis, die über Jahre kaum investieren konnten, wären inzwischen wieder in der Lage, einen Kredit aufzunehmen. Auch für sie sei man Ansprechpartner.

Gesteigert hat die Sparkasse auch das Volumen im Anlagen- und Wertpapiergeschäft. Auch wenn die Spareinlagen nach wie vor bei 529 Millionen Euro liegen und damit noch einmal um ein Prozent gewachsen sind, setzen die Kunden auch auf andere Anlageformen. Beratung und die Nähe zum Kunden werden auch in den kommenden Jahren entscheidend sein für die Sparkasse. An der vorhandenen Infrastruktur mit ihren Filialen und Automaten halte man deshalb auch fest. Auch wenn der Druck durch die Niedrigzinsphase und sinkende Bevölkerungszahlen auf der Bank laste, so der Vorstand.

Fokus auf Digitalisierung

Die Kyffhäusersparkasse sei analog wie digital gut aufgestellt. Der Kundenservice werde rege genutzt. Auf der anderen Seite werde man auch künftig „digitalisieren, was sich digitalisieren lässt“, erklärte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende René Leipnitz.

Niedrigzinsen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit hält der Sparkassenvorstand für die Themen der kommenden Jahre. Unternehmerisch zu handeln – dazu sei auch eine Sparkasse mit einem kommunalen Träger verpflichtet. „Die gesellschaftliche Verantwortung aber dürfen wir nicht außen vor lassen“, umschrieb Markus Biere das Verständnis des Instituts für Nachhaltigkeit.

Sparkasse als Förderer gemeinnütziger Projekte

Als regionaler Förderer von Projekten in Kultur, Sozialem und Sport habe man im vergangenen Jahr 182.000 Euro an Vereine und gemeinnützige Institutionen ausgereicht. Allein 75.000 Euro erhielten Kindergärten und Grundschulen anlässlich eines Benefizkonzertes. Darüber hinaus schütteten die beiden Stiftungen der Kyffhäusersparkasse – die Museums- und die Kunststiftung – 61.500 Euro aus, zählte René Leipnitz auf.

Auch mit nachhaltigen Bankprodukten werde man sich in den kommenden Jahren stärker befassen müssen. Das Interesse der Kunden, wie das Institut die Spareinlagen anlegt, wächst ebenso wie das Interesse an „grünen“ Anlageprodukten, schätzt Biere.

Fakten zur Kyffhäusersparkasse

187 Mitarbeiter, davon zehn Auszubildende

Die Summe der an Kunden ausgegebenen Kredite wuchs 2019 auf 332 Millionen Euro (plus 9,2 Prozent). 43,5 Millionen Euro betrug die Darlehensauszahlung 2019 im Bereich Wohnungsbau. Insgesamt lag das Kreditvolumen bei 532 Millionen Euro.

Kundeneinlagen stiegen um 2,8 Prozent auf 921 Millionen Euro. Die Spareinlagen beliefen sich auf 529 Millionen Euro. Längerfristige Anlagen stiegen um eine Million Euro auf acht Millionen Euro. Sicht- und Termineinlagen erhöhten sich um 5,2 Prozent auf 384 Millionen Euro.