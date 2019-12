Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Land unterstützt Berufsbildungszentrum

„Das ist wirklich köstlich“, Minister Wolfgang Tiefensee ließ sich die Kostprobe des weihnachtlichen Hefezopfes schmecken. Gebacken hatten diesen Berufsfachschüler des Staatlichen Berufsschulzentrums Kyffhäuser (SBZ) im Fach Nahrungszubereitung. Allerdings in der Küche der Franzbergschule. Doch schon bald wird es auch im Berufsschulzentrum in der Schachtstraße eine moderne Lehrküche geben. Der Thüringer Wirtschaftsminister (SPD) überreichte dafür und für neue Technik in der Holzwerkstatt am Donnerstag einen symbolischen Scheck über Fördermittel in Höhe von 99.130 Euro. Insgesamt kosten beide Vorhaben 168.508 Euro. Die verbleibenden knapp 70.000 Euro übernimmt der Landkreis als Schulträger.

„Es wird gut angelegtes Geld sein“, versicherte Schulleiterin Carmen Lederer, die alle Gäste, darunter den Nordthüringer Schulamtsleiter Bernd Uwe Althaus und Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), in einem völlig leeren Raum begrüße. „Genau hier soll unsere neue Lehrküche entstehen“, blickt sie sich um. Die Investition würde helfen, rund 100 Auszubildenden im Hauswirtschaftsbereich sowie Schülern die Praxis näherzubringen.

Für den fachpraktischen Unterricht in der Holzwerkstatt wird eine fünffach kombinierte Maschine angeschafft - quasi Kreissäge, Fräse, Bohrmaschine, Abrichte und Dickenhobelmaschine in einem. Damit können angehende Fachpraktiker für Holzbearbeitung und auch Teilnehmer des berufsvorbereitenden Jahres verschiedene Technologien praxisnah erlernen.

Berufsausbildung ist ein guter Weg

Praxisnähe - das war das Stichwort für Wolfgang Tiefensee. Er ist ihm wichtig, Berufsschulzentren aufzuwerten. Das Land investiere deshalb erhebliche Summen in die Modernisierung dieser Einrichtungen: So hat das Wirtschaftsministerium allein zwischen 2015 und heute insgesamt 30 überbetriebliche Berufsbildungsstätten mit insgesamt 5,6 Millionen Euro und einer Investitionssumme von 8,3 Millionen Euro gefördert. Tiefensee ärgert es zunehmend, „dass Eltern sich häufig für ihre Kinder automatisch fürs Gymnasium entscheiden. Sie verkennen, dass wir in Thüringen eine breite Palette an Ausbildungsmöglichkeiten anbieten.“ Von der Regelschule über die Berufs- zur Meisterausbildung, auch das sei ein guter Weg.

Dass der Kyffhäuserkreis auf das Thema Ausbildung vor Ort setzt, machte Landrätin Antje Hochwind-Schneider deutlich. Sie wünsche sich, dass junge Leute in puncto Ausbildung erst einmal schauen, was es im Landkreis gibt. Neben der jährlichen Berufsmesse setzt man daher auf das Projekt „Schule trifft Wirtschaft“, um Firmen in die Schulen zu bringen. „Mancher Schüler war hinterher erstaunt, welche Betriebe es hier gibt“, erzählt sie. Um ein Handwerk zu erlernen, brauche man viel Praxis. Daher sei der Landkreis dabei, das Berufsschulzentrum sehr zu stärken und auch neue Wege zu gehen. Ab dem nächsten Schuljahr stellt die Landrätin die Schulform Handwerkergymnasium in Aussicht.

Eine digitale Pilotschule ist das SBZ Kyffhäuserkreis, an dem 900 Auszubildende und Schüler lernen, bereits. Nun wird erst einmal in Holzwerkstatt und Lehrküche investiert. Die Vorhaben sollen Mitte 2020 abgeschlossen sein. Dann gibt es im Advent sicher einen Hefezopf aus eigener Küche.