Landes-Imkertag in Bretleben

Bretleben. Fachvorträge, Fachaussteller und Sonderschau zum Vereinsjubiläum in Bretleben

Der Imkerverein Heldrungen und Umgebung und der Landesverband Thüringer Imker laden Imkerfreundinnen und -freunde sowie Interessierte am kommenden Samstag, 25. März, zum diesjährigen Thüringer Imkertag nach Bretleben ein. Neben Fachvorträgen und Fachausstellern erwartet die Besucherinnen und Besucher zwischen 9 bis 16 Uhr im Volkshaus der Ortschaft der Stadt An der Schmücke auch ein Rückblick auf das Vereinsleben des Imkervereins Heldrungen und Umgebung, das sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt. Der Thüringer Imkertag findet jährlich an wechselnden Orten statt, Gastgeber ist nach Auskunft der Heldrunger Vereinsvorsitzenden Jana Thielemann möglichst ein Verein mit einem besonderen Jubiläum.