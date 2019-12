Pläne für den Umbau vom Jägerhaus zum Wohnheim und Seminargebäude kann Eckart Lange, Direktor der Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen bereits in einer Broschüre präsentieren. Er hofft, so in naher Zukunft Geld für das Projekt zu bekommen.

Landesmusikakademie plant Jägerhaus-Umbau

Im Jägerhaus von Schloss Sondershausen will die Landesmusikakademie drei Musiksäle und 30 Betten für Gastmusiker einrichten. Mit den Plänen für den Umbau will Eckhart Lange, der Direktor der Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen, in der ersten Reihe stehen, wenn die geplante mitteldeutsche Kulturstiftung Mittel verteilt, um Schlossimmobilien in Thüringen zu sanieren. Deshalb habe er das Vorhaben auch längst mit der Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten, in deren Besitz sich das Jägerhaus befindet, abgestimmt.

„Beim Bund liegt ja offenbar Geld bereit, um Projekte der neuen Kulturstiftung sofort anzuschieben, wenn der Vertrag mit den Ländern Thüringen und Sachsen-Anhalt unterschrieben ist“, erklärt Lange. Das könne innerhalb kürzester Zeit so weit sein, deutet er die politischen Signale. „Wir hätten dann den Vorteil uns sofort mit einem fertigen Konzept um Fördermittel bewerben zu können.“ Die Pläne liegen sogar schon in einer eindrucksvollen Broschüre vor. Darin zeigen Entwürfe vom Sondershäuser Architekten Karsten Schmidt bereits, wie das Jägerhaus einmal aussehen soll. Selbst die Innenraumkonzeption ist dort schon eingearbeitet. Lange geht außerdem davon aus, dass die für den Umbau kalkulierten Kosten von etwa 2,8 Millionen Euro in einem Bereich liegen, der eine großen Stiftung, wie sie entstehen soll, kein großes Kopfzerbrechen bereitet. Schließlich sollen Bund und jeder der Beteiligten gleich im ersten Jahr und von da an jährlich jeweils 100 Millionen Euro für die Sanierung von Schlossgebäuden im Stiftungsbesitz bereitstellen. In diesem Rahmen wäre das Jägerhaus ein kleines feines Auftaktprojekt, mit dem sich schnell Erfolge vorweisen ließen, ist Lange überzeugt. Zumal die Thüringer Schlösserstiftung größere Sanierungsarbeiten am Sondershäuser Schloss selbst schon für die nächsten Jahre ins Auge gefasst hatte. „Wenn das Jägerhaus so umgebaut wird, wie wir uns das Vorstellung, wäre das Schlossareal auf dem grünen Hügel Sondershausens nahezu perfekt“, schwärmt der Musikprofessor. Dann könne die Akademie mit ihrem jetzt schon deutschlandweit hoch geschätzten Angebot noch besser dafür sorgen, dass auch Sondershausens Image als Musikstadt noch weiter ausstrahlt. Ganze Orchester, die bislang keine Möglichkeit haben, ihre Veranstaltungen an der Akademie in Sondershausen durchzuführen, weil es hier noch an Unterkünften für ein komplettes Ensemble fehlt, könne dann auf dem Campus auf dem Sondershäuser Schlossberg arbeiten. „Mit den geplanten Gästezimmern im Jägerhaus hätten wir dann Übernachtungsmöglichkeiten für 90 Personen. Genug, um ein großes Orchester samt Begleitung unterzubringen“, so Lange. Die zusätzlichen Arbeitsräume dort würden natürlich außerdem den Proben- und Seminarbetrieb deutlich erleichtern. Ganz besonders schwärmt Lange von der im Jägerhaus-Konzept aufgezeigten Möglichkeit, im sanierten Innenhof vom Jägerhaus-Ensemble auch Freiluft-Veranstaltungen in einem trotzdem abgeschirmten Areal anzubieten. „Das eröffnet vor allem für die Jugendarbeit neue Potenziale.“ Das Projekt Jägerhaussanierung will Lange auch dann weiter vorantreiben, wenn er nicht mehr Direktor der Landesmusikakademie ist. Im kommenden Jahr soll die Akademie mit dem Thüringer Landesmusikrat verschmelzen dessen Präsident Lange vorerst bleibt.