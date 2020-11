Wortgefecht eskaliert: Laubbesen und Pfefferspray als Waffen

Sondershausen. Eine Frau und ein Mann sind in Sondershausen so heftig in Streit geraten, dass der Mann mit einem Laubbesen auf die 21-Jährige losging und sie ihn wiederum mit Pfefferspray besprühte.

Einen Laubbesen und ein Pfefferspray haben ein Mann und eine Frau in Sondershausen Polizeiangaben nach im Zuge eines Streits gegeneinander eingesetzt. Die 21 Jahre alte Frau habe Sonntagmittag ihren Hund Am Durchbruch Gassi geführt und sei dabei mit dem Mann aus noch ungeklärter Ursache in ein Wortgefecht geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe der 48-Jährige die Frau mit einem Laubbesen angegriffen und leicht verletzt. Außerdem wurde ihr Handy beschädigt.

Kurze Zeit nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag soll die Frau zurückgekehrt sein und den Mann mit Pfefferspray besprüht haben, sodass dieser verletzt in ein Krankenhaus kam. Im Raum stehen nun zwei Anzeigen wegen Verdachts auf Körperverletzung, wie es bei der Polizei hieß. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

