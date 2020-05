Die Polizei in Sondershausen hat bereits einen ersten Ermittlungsansatz.

Sondershausen. Am Freitagabend ist der Polizei in Sondershausen von einem toten Graureiher berichtet worden. Es ist davon auszugehen, dass das Tier getötet wurde.

Lebloser Graureiher im Garten – Wurde das Tier absichtlich getötet?

Den Fund machten demnach Anwohner in ihrem Garten in Sondershausen. Aufgrund der Umstände ist davon auszugehen, dass das Tier absichtlich getötet worden ist, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit.

Das Tier ist nach Absprache mit dem Veterinäramt sichergestellt worden. Nun soll eine forensische Untersuchung die genauen Todesumstände des Graureihers ans Tageslicht bringen. Die Polizei habe bereits einen ersten Ermittlungsansatz.