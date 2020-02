Auch für den Musikuntericht in der Elementarstufe/Grundstufe müssen die Lehrer eine entsprechende Befähigung und Erlaubnis vorweisen..

Kyffhäuserkreis. Die Landesmusikakademie Sondershausen bietet einen berufsbegleitenden Lehrgang an.

Lehrgang Elementare Musikpraxis in Sondershausen

Einen neuen Lehrgang für Elementare Musikpraxis bietet die Landesmusikakademie. Elementare Musikpraxis ziele auf die grundsätzlichen musikalischen Erfahrungsfelder des angeleiteten und produktiven Musizierens, erklärt Marion Minkus von der Akademie.

Im Zentrum stehe das Wahrnehmen, Erkunden, Improvisieren sowie das Gestalten von Liedern, Tanzformen, szenisch-musikalischen Spielformen und Musikstücken aller Art. Ziel des berufsbegleitenden Lehrgangs Elementare Musikpraxis sei es, dass alle Teilnehmenden die Unterrichtserlaubnis in der Elementarstufe/Grundstufe der Musikschule nach dem Bildungsplan des Verbandes deutscher Musikschulen erlangen.

Der Lehrgang werde sich über zwei Jahre erstrecken und besteht aus sieben viertägigen Lehrgangsphasen, heißt es. In Praxisphasen werden die Teilnehmenden eigene Unterrichtsstunden vorbereiten, durchführen und reflektieren, Hausarbeiten anfertigen und instrumentalpraktische Aufgabenstellungen erledigen. Der neu konzipierte Lehrgang Elementare Musikpraxis soll am 13. Mai mit seinem ersten Modul an der Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen beginnen. Anmeldungen sind noch bis Ende Februar möglich.