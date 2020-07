Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leseprojekt für Sondershäuser Schüler

Die Stadtbibliothek Sondershausen beteiligt sich in diesem Jahr wieder am Freizeit-Lese-Projekt „Leseratte“. Schüler der Klassen drei bis sechs können in der Zeit vom 1. Juli bis 23. Oktober Bücher von einer vorgegeben Liste lesen und anschließend Fragen beantworten, eine Broschüre ausfüllen und so an der Verlosung teilnehmen, berichtet die Stadtverwaltung.

Aufgrund der aktuellen Hygiene- Beschränkungen werde es in diesem Jahr allerdings keine Eröffnungsfeier geben, heißt es. Es warten einige kleine Überraschungen, unter anderem werden Buchgutscheine als Preise verteilt. Teilnehmen können alle Schüler, die die Broschüre mit den beantworteten Fragen oder einem selbstgemalten Bild wieder in der Bibliothek abgeben. Lesestoff und Broschüre sind in der Bibliothek erhältlich.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Kyffhäusersparkasse und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen von der Stadtbibliothek Johann Karl Wezel organisiert. Folgende Bücher stehen zur Wahl: „Die Lichter von Paris. Emile auf der Weltausstellung“ von Thilo Krapp, „Limonade im Kirschbaum“ von Gerda Raidt, „Sonne, Moon und Sterne“ von Lara Schützsack, „Die beste Bahn meines Lebens“ von Anne Becker, „Amy und die geheime Bibliothek“ von Alan Gratz und „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ von Dita Zipfel.