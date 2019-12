Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Madrigalisten verbreiten Weihnachtsstimmung

Weihnachtliche Musik präsentierten die Sondershäuser Madrigalisten am Sonntag in ihrem traditionellen Chorkonzert Lieder im Advent im Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen. Am Klavier wurde der gemischte Chor von Constanze Grüttner begleitet. Der Bürgersaal war bis auf den letzten Platz besetzt. Der Konzertreigen begann mit mit einem Bläserquartett, eine Premiere. Es wurden überwiegend Lieder aus der Heimat rund um die Weihnachtszeit dargeboten. Das Publikum bedankte sich mit lang an haltenden Beifall für ein schönes Advents-Konzert. Einen besonderen Applaus bekam Eckart Lange für sein Wirken als Chorleiter. Es war sein letztes Konzert. Über 13 Jahre hielt Eckart Lange die musikalischen Fäden der Sondershäuser Madrigalisten in seiner Hand, dafür bedankte sich der Chor.