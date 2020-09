Männer im Strickkurs wären cool

Bianka Gauder bietet einen Kurs zum Socken stricken für Anfänger und Wiedereinsteiger im Klubhaus Stocksen in Sondershausen an.

„Hier entstehen gerade schöne Weihnachtsgeschenke“, sagt Bianka Gauder. Sie sitzt in einem Raum über dem Eingang zum Klubhaus Stocksen und breitet auf einem Tisch jede Menge Wolle sowie fertige Socken, Topflappen, Handtücher und kleine Jacken aus. In Kürze treffen hier die Teilnehmerinnen eines Strickkurses ein, den die Sondershäuserin leitet. „Im Alter von vier Jahren habe ich begonnen, von meinen beiden Großmüttern das Häkeln zu lernen“, erzählt Gauder. So habe sie bereits mit sechs Jahren ein Schultertuch gehäkelt: „Das war meine erste eigene Arbeit. Die Stola habe ich sogar noch zu Hause.“ Sie sei begeistert von Handarbeiten aller Art, vor allem aber vom Häkeln und Stricken.