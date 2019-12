Sondershausen. In der Sondershäuser Stadtbibliothek werden am 20. Dezember Märchen erzählt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchenerzähler in der Stadtbibliothek

Von Liebe, List und Teufeleien – zu Märchen und Geschichten aus nah und fern lädt die Stadtbibliothek Sondershausen am Freitag, 20. Dezember, um 15 Uhr, zur vorweihnachtlichen Erzählstunde ein. Regina und Detlef Vitzthum nehmen ihre Zuhörer mit auf eine Märchenreise rund um die Welt. Der besondere Zauber der jahrhundertelang überlieferten Geschichten von Liebe und Glück, Tod und Teufel, Klugheit und List entfaltet sich ihrem freien, lebendigen Erzählen, das ab und an von den Klängen der Rahmentrommel begleitet wird. Die Gäste können sich von den beiden Erzählern in eine Zeit entführen lassen, in der das Wünschen noch geholfen hat: „Es war einmal...“ Die Veranstaltung ist kostenfrei.