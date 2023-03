Foto: Henning Most / Archiv

Angela-Katrin und Fred Böhme aus Bad Frankenhausen – hier bei ihrer Ausstellung in Sondershausen – heißen am 2. April zu einem vorösterlichen Markt willkommen.

Markt mit Kunst und Kram in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Das Künstlerpaar Angela-Katrin und Fred Böhme veranstaltet einen kleinen vorösterlichen Markt.

Stöbern, entdecken, kaufen – unter diesem Motto veranstaltet das Künstlerpaar Angela-Katrin und Fred Böhme einen kleinen vorösterlichen Markt für Kunst und Kram. Nach eigenen Angaben öffnen sie dazu am Samstag, 2. April, zwischen 14 und 18 Uhr den Hof ihres Ateliers Boehme-Art, das sich in der Klosterstraße 19 in Bad Frankenhausen befindet.

Kunst meine dabei natürlich nicht nur die Kunst der beiden – wie Fotoprints, Malereien, Zeichnungen und Radierungen –, sondern auch einige historische Grafiken von Heinrich Wolff, Theo Scharf, Alfred Kubin und Erich Wolfsfeld, heißt es. „Unter Kram werden antiquarische Bücher, mit dabei bibliophil gestaltete Märchenbücher, Kunstbände, CDs, DVDs, Musikinstrumentenzubehör, aber auch österliche Dinge, Hausrat, Keramik, Spielzeug, Kleidung, Modeschmuck und mehr angeboten“, erklären Angela-Katrin und Fred Böhme. Es gelte Platz zu schaffen, also seien die Dinge auf diesem kleinen Markt preiswert.

Ganz nebenbei könne man sich auch einen Eindruck von der aktuellen Kunstproduktion der beiden verschaffen, heißt es. Mehr Informationen über Telefon: 0173-3717593 oder E-Mail an fred.boehme@emailn.de.