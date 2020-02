Marvin Scott gastiert in Sondershausen mit literarisch-biografischem Konzert

Die Joseph Schmidt-Geschichte „Ein Lied geht um die Welt“ wurde in einem Konzert im Marstall des Schlosses Sondershausen dargeboten. In einer bis auf den letzten Stuhl besetzten Konzerthalle, erlebte das Publikum die großen musikalischen Erfolge, wie Lieder und Arien aus der Welt der Schlager und Filmmusik, der Oper und der Operette. Interpretiert wurde die musikalischen Werke von Tenor Marvin Scott, am Klavier Nivia Hillerin sowie an der Viola Artur Hubert. Moderatorin Eva Wiegand brachte sich mit literarischen Sequenzen der berührenden Biografie des jüdischen Tenors Joseph Schmidt das zweistündige Konzert ein.