Mehr als 650 Unterschriften für Praxiserhalt

Mehr als 650 Unterschriften wurden bislang für den Erhalt des Standorts der Frauenarztpraxis in Greußen gesammelt, erklärte Bürgermeister René Hartnauer (SPD). Dies spreche für die enorme Bedeutung in der Bevölkerung. Gerade die Themen der ärztlichen Versorgung auf dem Land „brennt den Bürgern unter den Nägeln“, sagt Hartnauer.

Mitte November war bekannt geworden, dass das Medizinische Versorgungszentrum der KMG Kliniken den zweiten Standort der gynäkologischen Praxis in Greußen zum Ende des Jahres schließen wird. Die Praxis ist dann nur noch am Standort in Sondershausen für die Patientinnen zu erreichen.

Der Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums hatte den Schritt damit begründet, dass es bereits dem Vorgänger nicht gelungen sei, den Betrieb wirtschaftlich zu betreiben. Die DRK-Krankenhausgesellschaft hatte die Praxis vor drei Jahren in Greußen eröffnet, ist aber inzwischen insolvent. „Die Entscheidung des Vorbetreibers haben wir folglich, auch im Sinne unserer Mitarbeiterinnen, rückgängig machen müssen“, hatte Ralf Tanz, Geschäftsführer der KMG Medizinisches Versorgungszentrum Thüringen gGmbH mitteilen lassen.

Viele Frauen stehen nun vor einem Dilemma, sagt Greußens Bürgermeister. Sie hätten ihren Arzt gewechselt, um regional in Greußen versorgt zu werden und fänden nun keinen neuen Frauenarzt oder müssten einen höheren Zeit- und Fahraufwand für den Praxisbesuch beispielsweise in Sondershausen in Kauf nehmen. „Sie fragen sich, wie es weiter gehen wird? Eine Fahrt nach Sondershausen ist illusorisch, da sich der Versorgungsraum der Praxis bis tief in die Nachbarkreise Sömmerda und Unstrut-Hainich erstreckt“, führt Hartnauer weiter aus.

Eine funktionierende medizinische Versorgung werde ein immer wichtigeres Thema im ländlichen Raum, sagt Hartnauer. Mit der SPD-Fraktion hatte er erst im Sommer einen Antrag im Kreistag eingebracht, der sich mit der Entwicklung zukunftsfähiger Strukturen befassen soll. In vielen Kommunen sei das längst ein Problem. Im Kyffhäuserkreis praktiziert nur noch ein Hautarzt, der Versorgungsgrad zählt in diesem Bereich zum schlechtesten in ganz Thüringen. Eltern beklagen zudem immer wieder die unzureichende Versorgung im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin.

„Unsere Erwartungen, nach der Übernahme der DRK-Kliniken durch KMG auf einen verlässlichen Partner, welcher sich für die Bürger in der Region verantwortet und ein breitgefächertes Spektrum an medizinischen Leistungen zur Verfügung stellt, werden in Greußen bitter enttäuscht“, erklärt Hartnauer weiter. Man müsse kein Hellseher sein, dass weitere Praxisstandorte gefährdet seien, wenn rein wirtschaftliche Aspekte die Versorgung bestimmen, kritisiert er.

Dennoch hofft man in Greußen auf konstruktive Gespräche mit der KMG-Leitung, um eine eventuelle Übernahme des gynäkologischen Standortes durch einen anderen Anbieter konstruktiv zu begleiten. Vielleicht gelingt es, durch ein gemeinsames Vorgehen den Standort doch noch zu retten, hofft Hartnauer.