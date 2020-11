Mehr Geld für Bauarbeiter im Kyffhäuserkreis

Im Kyffhäuserkreis steigen die Löhne für Bauarbeiter um insgesamt 2,7 Prozent. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit. Darüber hinaus gibt es mit der November-Abrechnung eine steuerfreie „Corona-Prämie“ von 500 Euro. Azubis erhalten 250 Euro. In einer ersten Stufe waren die Löhne bereits im Oktober um 0,5 Prozent gestiegen. Zum Jahreswechsel folgt ein Plus von 2,2 Prozent. Laut Arbeitsagentur beschäftigt das Bauhauptgewerbe im Kreis aktuell 1140 Menschen.

Der stellvertretende IG-Bau-Bezirksvorsitzende Harald Buntfuß spricht von einem „Tarifabschluss, der Perspektive bringt“. „Die Arbeitgeber hatten über Monate eine Blockadehaltung an den Tag gelegt, die am Ende durchbrochen werden konnte“, so Buntfuß.

Die IG Bau Nordthüringen appelliert nun an die Beschäftigten in der Region, einen Lohn-Check zu machen. Neben der „Corona-Prämie“ im November sei das Plus von 0,5 Prozent bereits mit der Oktober-Abrechnung fällig. Anspruch auf die tarifliche Bezahlung haben Gewerkschaftsmitglieder, deren Betrieb Mitglied im Arbeitgeberverband ist. Bei Problemen oder Fragen können sich Beschäftigte an die IG Bau vor Ort wenden.