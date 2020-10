Mehr Licht und Luft für bedrängte Arten

Isabel Hümpfner und Anna Sippel (rechts) von der „Natura 2000“-Station Possen haben am von Uferbewuchs freigelegten Igelteich in der südlichen Hainleite den selten vorkommenden Igelkolben entdeckt.

Kyffhäuserkreis. Am Igelteich und Kahlem Berg in der Hainleite im Kyffhäuserkreis lässt die „Natura 2000“-Station spezielle Biotope von Forstarbeitern pflegen.

Mehr Freiraum für den Frauenschuh oder den Braunroten Stendelwurz haben Forstarbeiter jetzt in den Kiefermischwald am Kahlen Berg bei Göllingen gemäht. Damit schufen sie die besten Bedingungen für die seltenen Orchideen, im kommenden Frühjahr gleich wieder prächtig zu blühen. Damit, so hoffen Isabel Hümpfner und Anna Sippel von der „Natura 2000“-Station haben die geschützten Pflanzen beste Chancen, sich in dem nach Einschätzung der Biologin und der Waldökologin größten Frauenschuh-Vorkommen Nordthüringens weiter auszubreiten. Zu diesem Zweck haben sie die Waldarbeiter beauftragt, das üppige Unterholz und Strauchwerk um die mehr als 200 Frauenschuh-Exemplare, die hier im zurückliegenden Sommer in voller Blüte gezählt worden waren, zurückzuschneiden.