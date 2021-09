Mehrfacher Geldkartenbetrug im Kyffhäuserkreis: Wer erkennt die Frau?

Bleicherode. In Bleicherode hat eine unbekannte Frau gleich mehrere Geldkarten gestohlen und innerhalb kürzester Zeit Bargeld abgehoben. Die Polizei sucht die Täterin mit Foto.

Eine unbekannte Frau steht im Verdacht am 28. Mai gleich mehrmals mit einer im Kyffhäuserkreis gestohlenen Geldkarte Bargeld abgehoben und damit bezahlt zu haben. In der Lidl Filiale in Bleicherode verwickelte die Täterin gegen 13.30 Uhr eine Kundin in ein Gespräch, während eine zweite Täterin die Geldbörse aus dem Einkaufswagen stahl.

Bereits um 13.45 Uhr hob die Frau am Geldautomaten der Volksbank in Bleicherode Bargeld ab. Im Anschluss kaufte sie mit der gestohlenen EC-Karte in einer Netto Filiale im Heerweg ein und ließ sich Bargeld auszahlen. Am selben Tag soll die Frau dann um 15.39 Uhr in Sondershausen, in einer Filiale der Kyffhäusersparkasse in der Ulrich-von-Hutten-Straße, erneut Geld abgehoben haben.

Auch da nutzte sie eine zuvor gestohlene Geldkarte. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen 15 und 15.30 Uhr in einer Lidl Filiale, in der Erfurter Straße, in Sondershausen.

Die Frau soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein, hatte orange, bräunliche lange Haare, trug schwarze Leggins, ein schwarzes T-Shirt und eine OP Maske als Mund Nasenschutz. Die Landespolizeiinspektion veröffentlicht auf ihrem Presseportal entsprechende Bilder. Die Fahndungsbilder entstanden beim Geldabheben in der Volksbank Bleicherode und der Kyffhäusersparkasse in Sondershausen.

Wer erkennt die Täterin oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt machen? Möglicherweise tritt sie in Begleitung einer weiteren Frau auf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631 960, entgegen.

