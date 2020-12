Bad Frankenhausen. Mit 75 km/h über dem Tempolimit blitzte die Polizei einen Autofahrer in Bad Frankenhausen.

Am Montagabend führten Polizisten in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen Geschwindigkeitskontrollen durch.

Bei erlaubten 50 km/h fuhren 73 Autofahrer zu schnell. Sieben Verkehrsteilnehmer werden mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Besonders eilig hatte es ein Autofahrer: Seine Messung ergab 125 km/h.