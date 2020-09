Mit Abstand oder im Blau

So entspannt wie im zurückliegenden Sommer ließ sich ein Besuch im Freibad auch an Hitzetagen wohl noch nie genießen. Nur Schlangestehen am Eingang konnte den Start ins Vergnügen manchmal ein wenig trüben. Dafür gab es hinter dem Kassenhäuschen beinahe paradiesische Zustände wie sonst nur am Pool von teuren Wellness-Baderesorts der Luxusklasse. Reservierte Plätze auf der Liegewiese, im Becken dank Abstandsgebot immer freie Bahn für kollisions- und stressfreie Schwimmzüge im ganz eigenen Tempo, Getränke und Imbiss ohne Warterei.

