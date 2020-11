Mit Druck durch den Wippergrund

Bald soll auch das letzte Grundstück mit einer Kleinkläranlage in der Kernstadt Sondershausen an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Unter der Wipper hindurch hat der Trink- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper (TAZ) dafür bereits mehr als 50 Meter Kanalrohr zwischen dem Gelände der ehemaligen Bäckerei „Drei Linden“ an der Frankenhäuser Straße und dem Grünstreifen am Steingraben neben dem Sportplatz Jecha durchs Erdreich schieben lassen. Durch die neuen Leitung soll das Abwasser aus dem Wohngebiet um Igelhöhe und Damaschkestraße demnächst ins Klärwerk bei Berka fließen, erläutert Steffen Reitzig, Projektleiter beim TAZ das Vorhaben. Rund 680.000 Euro würden dafür investiert.

So teuer ist die neue Abwasseranlage, weil die Brühe nicht von allein unter dem Flussbett hindurch zum Anschluss an die bestehende Kanalisation im Steingraben fließt. Ein neues Pumpwerk muss das Schmutzwasser mit Druck zur anderen Flussseite transportieren. Dessen Installation verschlingt einen großen Teil der Investitionssumme. Bis in das neue Bauwerk hinein folgt das Mischwasser aus Hausanschlüssen und Regenwasser von Oberflächen immerhin der Schwerkraft vom Hang mit den Grundstücken rund um die Damaschkestraße ins Flußbett herunter. Die Pumpe werde in diesen Tagen eingebaut, war von Steffen Reitzig auf Nachfrage zu erfahren. Die Baugrube dafür wurde bereits auf einem Grundstück an der Frankenhäuser Straße ausgehoben, das der TAZ eigens erworben hatte, um dort die neue Kanalanlage bis ans Wipperufer zu verlegen. „Der Kanal folgt einem Fußweg, der hier früher einmal zwischen der ehemaligen Großbäckerei und dem Nachbargrundstück verlief. Das Grundstück gehörte nie zum Bäckereigelände“, erklärt Reitzig weiter. Deshalb habe der TAZ die Fläche unabhängig vom Verfahren um die von der Stadt Sondershausen geplante Versteigerung der Drei-Linden-Immobilie erwerben können. Bereits im August sei damit begonnen worden, die neue Rohrleitung von der Frankenhäuser Straße über das Weggrundstück bis an die Wipper heran zu verlegen. Während des Herbstes seien dann die Rohrleitungen unter dem Fluss durchs Erdreich gepresst worden, schildert der Projektleiter. Inzwischen liege die Druckleitung auf der Jechaer Seite anschlussfertig bereit. Sie mündet derzeit allerdings nur in eine Baugrube. Dort hinein werde jetzt eine Sammelbehälter installiert. Der fängt künftig das Abwasser auf, bevor es über das bestehende Druckleitungssystem in den Hauptsammler Richtung Kläranlage befördert wird. Steffen Reitzig rechnet damit, dass die Anlage samt Pumpwerk auf der anderen Wipperseite im April 2021 funktioniert. Neben dem Abfluss aus dem Wohngebiet um Igelhöhe und Damaschkestraße soll der neue Kanal künftig auch Abwasser aufnehmen, das von einem neuen Sammelkanal in der Frankenhäuser Straße herangeführt wird, blickt Reitzig voraus. Dafür werde von der Kreuzung mit der Straße des Friedens ein zusätzliches Rohrleitungssystem bis an die Einmündung des ehemaligen Fußweges bei „Drei Linden“ gebaut. Das Vorhaben startet voraussichtlich schon 2021.