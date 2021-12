Mit Zacken um die Welt

Timo Götz über Fantasiereisen mit Wertzeichen

Neulich bin ich mal wieder um die Welt gereist und habe den Sessel zu Hause dabei gar nicht verlassen. Keine Kunst, werden viele jetzt denken. Per Internet und über die sozialen Kanäle dort kann doch jeder, der ein Smartphone oder einen Computer sein Eigen nennt, in Sekundenbruchteilen virtuell an jeden Ort gelangen. Oder sich gleich in künstliche Universen versenken.

Pah, neu ist das aber auch nicht! In der Fantasie war das schließlich immer schon möglich. Besonders zackig bin ich früher wie heute auf den Pfaden der Vorstellung unterwegs, wenn meine Gedanken dabei von kleinen gezackten Bildchen beflügelt werden.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wahrscheinlich deshalb, weil diese selbst mitunter weit in der Welt herumgekommen waren, ehe sie in meinem Album landeten. Sogar von Zeitreisen künden die Papiervierecke mit ihren unzähligen Motiven. Jahrhunderte haben einige überdauert, seit sie in einer Poststation irgendwo ihren Stempel verpasst bekamen.

Jahrzehnte stecken sie nun schon fein säuberlich einsortiert in meiner Sammlung, mit der ich manche Kindheitserinnerung verbinde.

Am Ende sind sie vielleicht sogar echte kleine Schätzchen. Ganz sicher aber haben die Briefmarken inzwischen Seltenheitswert. Und trotzdem kaum weniger zu bieten als die riesige digitale Bilderflut.