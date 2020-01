Mit zehn Fingern über die Tastatur fliegen

„Die Grundstellung ist A, S, D, F und J, K, L, Ö“, erklärt Waltraud Bichler, während sie auf die Abbildung einer Computertastatur auf der großen digitalen Tafel zeigt. Dies sei der erste Schritt, um das Tastschreiben im 10-Finger-System zu erlernen. „Wenn wir heute mit dem Unterricht fertig sind, könnt ihr schon die ersten Wörter schreiben“, stellt sie den Jugendlichen in Aussicht.

Waltraud Bichler gibt Schülern der Klassenstufe acht der Regelschule „Johann Karl Wezel“ einen Einführungskurs im Tastschreiben. Die Sondershäuserin lehrt dies sonst Interessierten an der Volkshochschule des Kyffhäuserkreises. Als früheres Mitglied der DDR-Nationalmannschaft im Maschineschreiben beherrscht sie ihr Metier und hat es von der Pike auf gelernt. Zudem habe sie dafür eine Lehrberechtigung.

Auf die Idee, Waltraud Bichler zu kontaktieren, kam der stellvertretende Schulleiter Mathias Böttcher. Er sei durch einen Bericht in unserer Zeitung auf sie aufmerksam geworden. In der Östertal-Regelschule ist es üblich, dass ab der siebenten Klasse Wahlpflichtfächer, wie Natur und Technik, Informatik, Französisch oder Darstellen und Gestalten belegt werden können. Und das Tastschreiben sei eine gute Ergänzung zum Informatik-Unterricht, zudem auch Fächer übergreifend.

Schneller schreiben zu könnenhat viele Vorteile

Das System zu beherrschen, bringt gleich mehrere Vorteile mit sich, unter anderem aus gesundheitlichem Blickwinkel. So erlange man dadurch eine bessere Sitzposition, erklärt Waltraud Bichler. Und aus schulischer Sicht erhöhe es auf jeden Fall die Geschwindigkeit beim Schreiben. Auch in Hinblick auf die umfangreiche Projektarbeit, die jeder Schüler in der 10. Klasse abliefern müsse, sei das Beherrschen des Tastschreibens ein großer Vorteil, so Vize-Schulleiter Böttcher. Gleiches gelte für Bewerbungsschreiben.

Bei dem Einführungskurs, den Bichler bereits in der Klassenstufe 7 gab, sei die Resonanz sehr gut gewesen, bestätigte der stellvertretende Schulleiter. Er selbst nutze die Möglichkeit, das 10-Finger-System zu erlernen. Zum einen, um von seinem „Adler-Suchsystem“, wie er es selbst scherzhaft bezeichnet, weg zu kommen. Andererseits, um diesen Kurs in irgendeiner Form auch künftig in der Einrichtung anbieten zu können, damit ihn auch nachfolgende Schulklassen belegen können.

Waltraud Bichler hat auch schon angeboten, am Schuljahresende über die Volkshochschule eine Abschlussprüfung zu organisieren. Eine Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme würde sich in einer Bewerbungsmappe gut machen, ist sie überzeugt.