Mitmachtüten für Kinder

Jeden Mittwoch von 10 bis 16 Uhr bietet die Familienbegegnungsstätte „Düne“ in Sondershausen für kleine und große Besucher Überraschungstüten an. Die Türen könne man, solange der Vorrat reicht, von einem Kleiderständer pflücken. In den Tüten sind kleine Überraschungen, Bastelangebote, Geschichten und vieles mehr für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren enthalten. Mit dieser Aktion wolle die „Düne“ einen kleinen Beitrag in dieser besonderen Zeit für Familien in Sondershausen leisten, heißt es.