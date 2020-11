Mobile Abstrich-Teams im Kyffhäuserkreis im Einsatz

Durch die Scheiben des Glasanbaus am Hintereingang des Gesundheitsamtes sind zwei in Schutzanzüge gehüllte Personen damit beschäftigt, ihren Mund-Nasenschutz aufzusetzen und Gummihandschuhe anzuziehen. Es sind Mitarbeiter des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises. Sandro Bauer, der auch ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz engagiert ist, wird die Abstriche vornehmen. Ihm zur Seite steht Sebastian Treuse von der Kreiskämmerei, der sich um die Schreibarbeit kümmern soll.

Sie bilden eines von drei mobilen Teams, die bei Bedarf an Bildungs- und Senioreneinrichtungen im Landkreis Abstriche in größerem Umfang vornehmen. Das haben Mitarbeiter des Landratsamtes bereits in der Vergangenheit getan. Die erst kürzlich gebildeten festen, mobilen Teams – dazu gehören jeweils noch ein oder zwei Ersatzpersonen – sollen ein strukturierteres Arbeiten ermöglichen.

Etwa 50 bis 100 Tests für jedes Duo am Tag

Notwendig seien sie prinzipiell aufgrund der gestiegenen Anzahl der Neuinfektionen. „Ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt“, sagt Sandro Bauer. Im Schnitt seien es etwa 50 bis 100 Abstriche, die pro Team täglich gemacht werden – je nach Bedarf.

Kurz vor 9 Uhr öffnet Sandro Bauer die Tür und bittet eine wartende Mutter mit ihrem Kind herein. Nach dem Erfragen und Abgleich des Namens entnimmt Sandro Bauer einer Verpackung ein Stäbchen mit Wattebausch und macht im Rachenraum des Kindes einen Abstrich. Nach wenigen Sekunden ist schon alles vorbei. „Alles gut. Das war doch gar nicht so schlimm“, sagt Sandro Bauer zu dem Mädchen. Zur Belohnung bekommt es noch ein kleines Spielzeug.

Für die Mitarbeiter des Landratsamtes geht es nahtlos weiter. Es stehen Tests für insgesamt 22 Mädchen und Jungen aus dem Sondershäuser Kindergarten Pusteblume an. In der Einrichtung war eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nicht allen Kindern, die einzeln, nur in Begleitung der Eltern, den Raum betreten, sind die Männer in Vollschutzkleidung ganz geheuer. Ein bisschen muten diese an, als seien sie einem Katastrophen- oder Science-Fiction-Film entsprungen. Da bedarf es hier und da schon etwas Überredungskunst und der Unterstützung der Eltern.

Wenn es partout nicht möglich ist, einen Abstrich zu machen, was laut Sandro Bauer aber sehr selten vorkommt, sei das auch nicht so schlimm. „Wir können es ja nicht erzwingen“, betont er. In solchen Fällen gibt es einen entsprechenden Vermerk, dass ein Abstrich nicht möglich war. Die Kinder würden sich eh in Quarantäne befinden und die Eltern seien angehalten, auf eventuelle auftretenden Symptome einer Infektion zu achten.

Ein Abstrich nach dem anderen wird gemacht, nach etwas mehr als einer Stunde sind Sandro Bauer und Sebastian Treuse fertig. Die Schutzkleidung, deren sie sich entledigen, wird zusammen mit den Handschuhen und Masken, in einem Sondermüllbehälter entsorgt. Am gestrigen Dienstag war zunächst kein weiterer Einsatz für das mobile Abstrich-Team geplant. „Wenn kein weiterer kommt, fahren wir zurück ins Landratsamt und gehen unserer eigentlichen Tätigkeit nach“, erzählt Bauer. Er ist im Landratsamt für den Bereich Katastrophenschutz zuständig, Sebastian Treuse arbeitet in der Abteilung Finanzen.



Trotz der Tatsache, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Landkreis für die Mitarbeiter des Landratsamtes eine sehr hohe Belastung darstellen, gäbe es für den Fall, dass sich die Situation verschlimmert, in Bezug auf die Durchführung von Abstrichen noch Kapazitäten, so Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes. So hätten einige Städte und Gemeinden ihre Bereitschaft signalisiert, diese Arbeit personell zu unterstützen.