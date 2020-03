Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Montagsgespräch entfällt

Das Montagsgespräch in der Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster Donndorf mit Rigo Rudel zum Thema: „Summ, summ, summ – Tipps für einen bienenfreundlichen Garten“ am 6. April muss entfallen. Die Heimvolkshochschule bemühe sich darum, im nächsten Jahr einen neuen Termin zu finden. Bei Fragen ist die Einrichtung telefonisch oder per Mail zu erreichen unter 034672/8 51 38 oder lhvhs@klosterdonndorf.de.